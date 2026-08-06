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Lali Espósito participó de la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La cantante compartió una imagen desde la movilización en su cuenta de Instagram. Dillom también asistió a la convocatoria y publicó una foto junto a la artista, con quien mantiene una estrecha amistad.

Lali Espósito

Lali Espósito, otra vez, se mostró en una marcha federal y popular. 

Instagram: /lali
La cantante brindará un recital en el Estadio Monumental el 26 de septiembre.
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En la imagen publicada por la artista también puede verse una bandera de la organización Frente Orgullo y Lucha, por lo que todo indica que acompañó a esa columna durante la movilización. Aunque no escribió ningún mensaje, su presencia en la protesta no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Quien también asistió a la convocatoria fue Dillom, quien compartió una fotografía junto a Lali durante la jornada, una postal que comenzó a circular en redes sociales. Ambos mantienen una amistad desde hace varios años y compartieron distintas colaboraciones musicales y presentaciones en vivo.

La movilización se produjo un día después de la caída del artículo que modificaba la Ley de Tierras, una iniciativa que habilitaba la venta de tierras a extranjeros sin las restricciones vigentes, propuesta que perdió respaldo luego de que varios senadores anticiparan que votarían en contra de ese punto.

Las personalidades que se sumaron a la campaña contra la modificación de la Ley de Tierras

En los días previos al debate, numerosos artistas se pronunciaron en defensa de la soberanía nacional. Además de Lali y Dillom, también se manifestaron Ca7riel, Emilia Mernes, María Becerra, Tini y Martín Cirio. Incluso Rosalía acompañó desde el escenario el canto de su público de "La patria no se vende", mientras que el futbolista Lisandro Martínez también respaldó la campaña.

A esa lista de personalidades también se sumaron Dolores Fonzi, Malena Pichot y Juana Molina, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su rechazo a la iniciativa. Cada una lo hizo con un estilo diferente, aunque todas coincidieron en la necesidad de preservar la soberanía sobre el territorio nacional.

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Fonzi compartió una publicación en la que recordó el gesto de los jugadores de la Selección argentina tras el partido ante Inglaterra en el Mundial 2026 y escribió: "Defendamos el territorio, ahora afuera de la cancha. La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja". Por su parte, Pichot comparó el proyecto con las restricciones que existen en Estados Unidos para la compra de tierras por extranjeros, mientras que Juana Molina pidió dejar de lado las diferencias políticas y advirtió: "Tenemos que unirnos para protestar contra algo que es absurdo y que no tiene retorno".

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