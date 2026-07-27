Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos abandonó la sesión por críticas de Francia

Un abandono de la sala en el máximo órgano decisorio de la ONU, en el que tanto Francia como Estados Unidos son miembros permanentes con derecho a veto, es muy poco frecuente. La reunión estaba centrada en la guerra en Ucrania.

La delegación de Washington se retiró este lunes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU cuando el emabajador de Francia tomó la palabra, en protesta por un tuit de la delegación francesa que comparó a Estados Unidos con Corea del Norte y otros gobiernos autoritarios por sus votaciones en materia de derechos humanos.

Dan Negrea , representante alterno ante la Asamblea General y alto funcionario de la delegación estadounidense, criticó lo que calificó de "teatralización engañosa" por parte de París .

"Hay un miembro de este consejo que finge indignación moral y pretende darnos lecciones al resto sobre todos los temas", apuntó Negrea y remató: "Por eso abandonamos la sala durante la intervención de Francia". La reunión estaba centrada en la guerra de Rusia y Ucrania.

Un abandono de la sala en el Consejo de Seguridad, el máximo órgano decisorio de la ONU en el que tanto Francia como Estados Unidos son miembros permanentes con derecho a veto, es muy poco frecuente .

Estados Unidos fue uno de los 10 países que el último viernes votaron en la Asamblea General en contra de prorrogar el mandato de Volker Türk como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos , alineándose con Corea del Norte, Rusia y Nicaragua, entre otros.

"Estados Unidos solía ser un faro de los derechos humanos. Ya no lo es", publicó en X en inglés la misión de Francia ante las Naciones Unidas en Ginebra tras la votación y añadió: "Hoy se sitúa junto a Corea del Norte, Nicaragua, Malí y Rusia, aislado. Y el mundo ya no lo escucha".

En sus declaraciones del lunes, Negrea contestó: "Les recuerdo que Estados Unidos sigue siendo el faro de la libertad para el mundo. Como tal, no les otorgaremos el privilegio de escuchar su verborragia politizada".

The US used to be a beacon of human rights. Not anymore. Today, it stands alongside North Korea, Nicaragua, Mali & Russia, isolated. And the world no longer listens to it.#AmericaAlone https://t.co/GLNMsYEH9n pic.twitter.com/UTVvljTMeO — France ONU Genève (@FranceONUGeneve) July 25, 2026

Mientras que el embajador estadounidense Mike Waltz calificó de "decepcionante" el tuit y acusó a Francia de intentar desviar la atención de "su vergonzoso voto para consentir a algunos de los peores violadores de derechos humanos".

"Francia votó por alguien que ha estado sermoneando a democracias libres y soberanas como Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, mientras se arrima a los peores opresores del mundo", apuntó el diplomático.