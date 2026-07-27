Tajante decisión de Telefe: levantaron un programa a minutos de salir al aire El canal tomó la decisión de no emitir uno de los ciclos estipulados por bajo rating y abruptamente emitieron una repetición de un juego de 2024. Agregar C5N en









¿Todo mal con Telefe?

El canal Telefe tomó una tajante decisión respecto a su programación producto del bajo rating que tiene uno de los programas del fin de semana. Sucede que, en lugar de emitir lo que tenían previsto de cada domingo, decidieron reemplazarlo por Escape Perfecto, una emisión de 2024.

El sábado por la tarde, como cada fin de semana, la señal puso al aire Espiando la casa de Gran Hermano, que es una transmisión en vivo de cómo se está desarrollado en reality, hacen juegos o desafíos para mantener atento a espectador.

Telefe LEVANTÓ DEL AIRE el ‘Espiando La Casa de Gran Hermano’ y puso una repetición de Escape Perfecto que no estaba programada. Ayer, el vivo de la tarde del reality promedió solo 1.9 pic.twitter.com/wmlmkGwtfe — Real Time (@RealTimeRating) July 26, 2026 Sin embargo, el domingo, que deberían haber puesto otra vez Espiando la casa de Gran Hermano pegado a La Peña de Morfi, Diego Leuco y Carina Zampini se despidieron del ciclo de almuerzos y pusieron una edición vieja de Escape Perfecto con Ivan de Pineda.

Sucede que, según lo que confirmó Real time rating en X, el vivo de la tarde del reality promedió solo 1.9 y decidieron no repetirlo para no quedar en el segundo puesto de la franja de fin de semana. ¿Repetirán lo mismo con el programa nocturno que conduce Santiago del Moro?

Se conoció quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano este lunes 27 de julio Las principales encuestas difundidas durante el fin de semana coinciden en un mismo nombre. Tanto el sondeo realizado por Fede "Fefe" Bongiorno en su cuenta de X como el publicado por Diego Poggi en su canal de difusión de Instagram ubican a Alejandra Majluf como la participante con mayores probabilidades de convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano este lunes.

En la encuesta de Fefe Bongiorno, que reunió 10.068 votos, Alejandra Majluf encabezó ampliamente las preferencias para abandonar la casa con 43,4%, mientras que Sebastián "Cola" Almeida quedó muy cerca con 40,4%. Más atrás aparecieron Matías Hanssen, con 10,8%, y el resto de los nominados con porcentajes considerablemente menores. Estos números reflejan un escenario competitivo, aunque con una ventaja para Majluf.