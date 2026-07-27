Se conoció quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano este lunes 27 de julio

Las encuestas más recientes marcan una clara tendencia en la placa negativa y anticipan un desenlace que mantiene en vilo a los seguidores del reality.

La expectativa crece de cara a una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada . Este lunes el reality volverá a vivir una noche decisiva con una placa negativa que mantiene en vilo tanto a los participantes como a los fanáticos del programa.

A pocas horas del cierre de la votación oficial, las encuestas que circulan en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia cada vez más definida, aunque el resultado definitivo recién se conocerá durante la emisión conducida por Santiago del Moro .

La placa quedó integrada por Sebastián "Cola" Almeida , Matías Hanssen , Alejandra Majluf , Mariela Prieto y Tamara Paganini , luego de que otros jugadores lograran salir del riesgo durante la semana. Si bien las encuestas realizadas por periodistas especializados suelen anticipar el humor del público, desde la producción recuerdan que la única votación válida es la oficial, realizada mediante SMS o a través de la plataforma habilitada por el programa.

Las principales encuestas difundidas durante el fin de semana coinciden en un mismo nombre. Tanto el sondeo realizado por Fede "Fefe" Bongiorno en su cuenta de X como el publicado por Diego Poggi en su canal de difusión de Instagram ubican a Alejandra Majluf como la participante con mayores probabilidades de convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano este lunes.

En la encuesta de Fefe Bongiorno, que reunió 10.068 votos , Alejandra Majluf encabezó ampliamente las preferencias para abandonar la casa con 43,4% , mientras que Sebastián "Cola" Almeida quedó muy cerca con 40,4% . Más atrás aparecieron Matías Hanssen, con 10,8% , y el resto de los nominados con porcentajes considerablemente menores. Estos números reflejan un escenario competitivo, aunque con una ventaja para Majluf.

Por su parte, Diego Poggi obtuvo una tendencia similar en su propia encuesta. Allí, Alejandra Majluf volvió a liderar cómodamente la intención de voto para abandonar el reality con más de 5.500 votos, mientras que Mariela Prieto quedó segunda con alrededor de 2.000, seguida por Sebastián "Cola", que apareció bastante más atrás. La coincidencia entre ambos relevamientos fortaleció la percepción de que Majluf llega como la principal candidata a dejar la competencia.

De confirmarse esa tendencia durante la gala, la casa experimentaría un nuevo cambio en su equilibrio interno. Después de varias eliminaciones consecutivas de participantes masculinos, las proyecciones indican que ahora sería una mujer quien abandonaría el juego. Sin embargo, la diferencia relativamente ajustada entre Alejandra Majluf y Sebastián "Cola" en algunos sondeos mantiene abierto el interrogante hasta el cierre definitivo de la votación.

Los últimos resultados de las excuestas. Redes sociales

Pese al peso que suelen tener estas consultas en redes sociales, tanto los analistas como los propios seguidores del programa insisten en una advertencia habitual: las encuestas no son oficiales y únicamente reflejan la opinión de quienes decidieron participar en esos sondeos. El resultado puede modificarse en las últimas horas debido al movimiento de los fandoms y al voto oficial del público, que es el único que determina quién abandona efectivamente la casa.