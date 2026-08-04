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El percance sexual de Flor Vigna que dejó a todos sin palabras: "Muy lindo todo, pero..."

La cantante se sinceró frente a sus compañeros del reality mexicano y no tuvo filtros al revelar detalles de un insólito incidente sexual que vivió.

Flor Vigna

Flor Vigna, sin filtro sobre un incómodo momento mientras mantenía relaciones sexuales.

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Flor Vigna lo está dando todo en el reality mexicano La Casa de los Famosos y ya dejó varias declaraciones que tuvieron mucha repercusión en Argentina. En ese sentido, sin pelos en la lengua, reveló una anécdota íntima que rápidamente se volvió viral.

La conductora bromeó sobre las infidelidades de Castro.
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La bailarina, que actualmente está haciendo carrera en México, recordó un incidente que ocurrió mientras mantenía, por primera vez, relaciones sexuales después de separarse. Fue durante una charla con sus compañeros y no tuvo filtros al revelar los detalles. "Muy lindo todo, pero me quedó el condón adentro", explicó bajo la mirada de otros participantes.

De acuerdo con lo que contó, la relación atravesaba sus primeros días y no sabía cómo iba a fluir la química entre ellos. "Primero no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estuvimos fue lindo. Yo estaba re feliz de que había podido acabar y lo sentí como un logro de soltera", reveló.

Tras el momento sexual, la modelo estaba incómoda porque no encontraba el preservativo en ningún lado, no estaba en la cama y tampoco en el baño. Frente a la preocupación de la cantante, su pareja de ese entonces la ayudó a buscarlo. "'Vamos a tener que buscar', me dice él. Entonces me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba", recordó sobre la insólita situación.

La cantante explicó sin tabúes la locación del condón: "Se había metido muy al fondo". Y reveló que, tras retirarlo, ambos fueron a una farmacia y compraron una pastilla del día después. A modo de cierre, confesó que la dejó sorprendida la reacción del chico. "Él fue super atento, pero es como que me refrikeó", expresó.

Flor Vigna destruyó a Nicolás Cabré y contó cómo fue trabajar con él: "Me arrepiento de..."

La bailarina Flor Vigna dio todo en su primer día en La Casa de los Famosos y contó todos los detalles de su mala relación con Nicolás Cabré. Ambos trabajaron juntos en la novela Mi hermano es un clon y tuvieron muchos encontronazos. "Es neurótico. Es mala persona", disparó sin filtro.

En el reality, le contó a una de sus compañeras lo mal que la pasó cuando protagonizó la novela: "En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor".

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas", contó y no sorprendió a muchas personas, porque ya se conocía el carácter del actor.

También se culpó a sí misma: "Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa".

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