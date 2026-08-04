Horóscopo de hoy, miércoles 5 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 5 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

El Sol y Saturno te dan confianza para encarar lo que venga sin miedo. La Luna te recuerda que no tenés que demostrar nada, avanzar despacio también es avanzar. En lo económico, conviene apostar a lo seguro y no apurarse con gastos grandes.

(21 de abril al 21 de mayo)

La Luna y Quirón en tu signo te invitan a cuidarte más y a soltar exigencias que ya no suman. Una inseguridad vieja empieza a perder fuerza cuando te tratás con más paciencia. En las finanzas, mejor no sobrecargarte: ordenar lo básico ya es un buen paso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Venus y Marte siguen tironeando, pero tenés recursos para responder con calma. Antes de largar la primera reacción, pensá qué resultado querés lograr. En lo económico, no te conviene decidir por impulso: revisar números evita sorpresas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Una palabra dicha con sensibilidad puede acercar posiciones. Mercurio en tu signo acompaña charlas sinceras y acuerdos que se construyen de a poco. En las finanzas, conviene hablar claro antes de comprometerte con algo nuevo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El Sol en tu signo, con el apoyo de Saturno, te da firmeza para asumir responsabilidades. La tensión con la Luna te pide escuchar lo que sentís antes de decidir. En lo económico, no te cargues de más; elegir bien dónde poner tu energía también es invertir.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Último día de Venus en tu signo: buen momento para ordenar prioridades y recuperar el eje. Los avances chiquitos de hoy pueden rendir mucho más de lo que pensás. En las finanzas, revisar detalles te ayuda a evitar gastos innecesarios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El día te pide equilibrio entre agradar y cuidar tus propios tiempos. Una decisión justa vale más que querer cumplir con todo. En lo económico, no te conviene gastar para quedar bien; lo importante es sostener tu propio ritmo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La Luna frente a tu signo pone a la vista las dinámicas de tus vínculos. Escuchar con apertura puede transformar una diferencia en oportunidad Escorpio. En las finanzas, compartir ideas con alguien de confianza puede darte otra perspectiva.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El fuego del Sol y Saturno te da disciplina para sostener tus proyectos sin perder entusiasmo. Lo que venís trabajando empieza a mostrar frutos Sagitario. En lo económico, conviene mantener constancia: los resultados llegan si no aflojás.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La Luna en signo de tierra se lleva bárbaro con tu estilo práctico. El día favorece todo lo que requiera paciencia y compromiso. En las finanzas, revisar con calma te ayuda a consolidar lo que ya venís construyendo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La tensión entre la Luna y el Sol puede hacerte sentir tironeada entre prioridades distintas. Tomarte un rato para ordenar emociones te devuelve claridad. En lo económico, no te disperses: elegir una sola dirección evita pérdidas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La Luna en Tauro te regala estabilidad y baja el ruido emocional. Un gesto de cuidado hacia vos mismo Piscis cambia el tono de todo el día En las finanzas, mejor ir despacio; un paso seguro vale más que una apuesta arriesgada.