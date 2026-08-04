El descargo de Tuli Acosta tras el escándalo de La Joaqui y Luck Ra: "Muy difícil"

Tras ser señalada como la tercera en discordia, la influencer aclaró la situación con un posteo en sus redes sociales: reveló qué relación mantiene con el cantante cordobés y se refirió al mal momento que atraviesa Joaquina.

Tuli Acosta rompió el silencio en redes sociales tras ser apuntada como la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra. En medio de la polémica que generó la sorpresiva separación de la cantante de RKT y el cuartetero, la influencer decidió hablar luego de que su nombre quedara involucrado en distintos rumores sobre un supuesto vínculo con el cordobés.

La influencer utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente esas versiones, aclaró cuál es la verdadera relación que mantiene con Luck Ra y pidió que dejen de difundir información falsa en un momento que definió como "muy difícil" para la artista.

"No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente", comenzó escribiendo en una placa negra. Luego continuó puntualizando sobre la relación mantiene con el artista cordobés y reveló cómo la afecta ser señalada como tercera en discordia.

"Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", escribió.

En ese sentido se refirió a la cantante, con quien aseguró tener una excelente relación. " Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas. Nosotras sabemos cómo son las cosas", remarcó.

"No existe ninguna historia detrás de todo esto que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa", expresó.

A modo de cierre, negó todas las versiones y reveló estar pasando un momento doloroso. "Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil", concluyó.

Cuáles son las 3 versiones detrás de la separación de La Joaqui y Luck Ra

El quiebre sentimental entre La Joaqui y Luck Ra conmocionó al mundo del espectáculo y desató una ola de rumores. Tras la confirmación del final de la pareja, la atención del público se trasladó hacia los verdaderos motivos que precipitaron el desenlace de la relación. La noticia impactó de lleno en las redes sociales, donde miles de seguidores siguen de cerca cada novedad.

En las últimas horas, la controversia cobró fuerza debido a las distintas narrativas que empezaron a cobrar volumen mediático sobre la ruptura. La combinación de declaraciones de los propios involucrados con los trascendidos del entorno del ambiente musical abrió paso a tres posturas bien marcadas que intentan explicar lo sucedido. Estas hipótesis terminaron de encender las alarmas sobre lo que ocurrió puertas adentro entre los artistas.

1. Tuli Acosta, ¿la tercera en discordia?

Una de las hipótesis sobre la ruptura apunta a la influencer y bailarina Tuli Acosta como la presunta tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra. Según revelaron en LAM, el rumor cobró fuerza a raíz de la íntima amistad que une a Acosta con Luck Ra desde hace años, época en la que compartían convivencia en una casa de Buenos Aires antes de saltar a la fama masiva. La polémica se encendió cuando trascendió un supuesto reproche por parte de La Joaqui sobre la cercanía entre ellos, la cual habría desgastado a la pareja.

Las versiones periodísticas detallaron que la intérprete habría confrontado al cantante tras recibir información sobre un supuesto acercamiento íntimo de él con la bailarina. De acuerdo con lo comentado por panelistas de espectáculos en canales de aire, Luck Ra le habría aclarado a su ahora expareja que simplemente compartió la cama con su amiga en un contexto de absoluta cotidianidad y sin que pasara nada más, explicación que no habría conformado a La Joaqui y que sembró dudas insalvables en la relación.

El foco mediático se posó por completo sobre la cordobesa debido a las constantes interacciones virtuales que solía mantener con el cantante, lo que para muchos fanáticos constituía una provocación en medio de la crisis de la pareja. Las miradas del mundo del espectáculo se centraron en buscar las verdaderas intenciones de la bailarina y en determinar si su presencia constante en el círculo íntimo del artista fue el detonante definitivo del quiebre. Los cronistas señalaron que la sola mención de su nombre desató un torbellino de críticas en las plataformas digitales, posicionándola como la figura clave de esta versión.

2. El comunicado de La Joaqui y Luck Ra

La confirmación oficial del quiebre definitivo llegó a través de una publicación en las historias de Instagram de La Joaqui, un texto redactado en formato conjunto que luego fue replicado de idéntica manera por el propio Luck Ra. El escrito buscó frenar las especulaciones y teorías erradas que circulaban en los portales de espectáculos. En el mensaje explicaron que la decisión de disolver la pareja se tomó de común acuerdo, poniendo un freno mediático a las versiones que venían desgastando la exposición pública de ambos.

El descargo conjunto aclaró que el final del noviazgo no estuvo motivado por una falta de afecto o crisis de desamor, sino por el hecho de estar transitando etapas de vida y deseos de un futuro distintos. Asimismo, los artistas aprovecharon las líneas para destacar el vínculo familiar que mantuvieron durante los dos años de relación. Con una frase de cierre que conmovió a sus seguidores, manifestaron que se soltaban con el mismo amor con el que se vieron llegar, quedándose con los mejores recuerdos y aprendizajes compartidos.

Sobre el final del comunicado, los músicos hicieron un llamado directo al público y pidieron un trato piadoso por parte de la prensa de espectáculos. Ambos reconocieron que están atravesando un duelo difícil y doloroso, por lo que solicitaron que se respete la privacidad de cada uno para poder transitar este proceso de separación con la mayor tranquilidad. En paralelo al anuncio virtual, los dos optaron por eliminar las fotografías que tenían juntos en sus perfiles principales y dejarse de seguir recíprocamente.

3. Luck Ra no aguantaba la toxicidad de La Joaqui

Otra de las versiones que cobró fuerza sugiere que Luck Ra habría decidido dar un paso al costado debido a los constantes reclamos de su pareja. De acuerdo con lo trascendido en diversos programas del espectáculo local, el desgaste de la convivencia se volvió insostenible para el intérprete. Allegados al artista deslizaron que la atmósfera diaria generada por La Joaqui se había tornado sumamente controladora.

Los rumores apuntan de manera directa a los celos excesivos y las exigencias de La Joaqui como los detonantes principales. Periodistas de la farándula porteña señalaron que Luck Ra sentía que su libertad e independencia se veían constantemente condicionadas por las inseguridades de su compañera. Esta supuesta falta de confianza mutua provocó un quiebre en la intimidad y generó un ambiente de tensión recurrente que el cantante ya no estuvo dispuesto a tolerar.

La Joaqui.

Finalmente, esta postura sostiene que el punto de inflexión se dio cuando Luck Ra priorizó su salud mental y el desarrollo de sus proyectos musicales por encima de un noviazgo que sentía conflictivo. Quienes defienden esta teoría afirman que el cordobés intentó encauzar la relación en reiteradas oportunidades, pero ante la imposibilidad de encontrar un equilibrio sano con la artista decidió formalizar la ruptura. De este modo, la supuesta toxicidad en los manejos de la cantante se posiciona como una de las explicaciones más comentadas.