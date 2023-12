El Papu Gómez pasó la Navidad con un jugador de la Scaloneta y reavivó la polémica por un curioso gesto

El encuentro, que tuvo lugar en España, fue compartido por el Papu en su cuenta oficial de Instagram. En la foto donde están él junto a su esposa Linda Raff, Ocampos y Barbeito. Curiosamente, no incluyó etiquetas.

Los argentinos mantienen una amistad de larga data, por lo que el exjugador de River contó cómo le impactó la sanción de dos años impuesta por doping positivo.

“Obviamente que lo echo de menos, estábamos 24 horas juntos, ya después fuera del campo lo sigo viendo, pero no tenerle en el día a día es complicado. Son etapas, momentos de jugadores, yo también podría decirlo del Ajax, donde no me fue bien”, contó.

En la misma línea, agregó: “Las lesiones le jugaron malas pasadas al Papu, cuando vuelve del Mundial, vuelve lesionado y le costó volver a encontrarse y recuperarse al cien por cien. Fue uno de los jugadores con más calidad y más personalidad que jugué en mucho tiempo”.

El hecho de doping ocurrió en noviembre del 2022, días antes del inicio del Mundial de la FIFA. Dos médicos ingresaron al entrenamiento a realizar un control sorpresivo y, meses después, se detectó que había ingerido B2 -adrenérgico, también conocido como terbutarol, algo parecido al salbutamol.

La nueva teoría de la pelea del Papu Gómez con los jugadores de la Selección que involucra a Antonela Roccuzzo

Las teorías sobre la pelea de Alejandro Papu Gómez son muchas, pero una de ellas involucra a Antonela Roccuzzo de manera inesperada. Sucede que, desde la obtención del Mundial Qatar 2022, los jugadores cortaron todo tipo de relación con el futbolista y llamó la atención.

Uno de los rumores tenía que ver con una supuesta bruja y una “macumba” que él habría hecho para ganarse un lugar en la Selección argentina como titular. Todo parecía indicar que le había hecho "trabajos" a Giovani Lo Celso, pero no fue más que una suposición.

Otro de los motivos fue que dio positivo en un control antidoping en el Sevilla y quedó suspendido por dos años, lo cual generó dudas, ya que el momento en el que aseguraron que ingirió una sustancia prohibida fue días antes del Mundial.

Fue entonces que el periodista de espectáculos Augusto Tartúfoli, conocido como Tartu, reveló en A la Tarde la teoría que involucra a Antonela: “Este señor es un atrevido. Vestuario, no sé exactamente en qué partido, sí, fue en el de Holanda. Todos felices porque pasaron, todos en el vestuario a lo loco empiezan a cantar”.

Papu Gómez Antonela Redes sociales

Fue entonces que, en medio de los festejos, hubo una frase del Papu que enojó a todos porque le dieron la razón a Lionel Messi. Disparó: “Entregá a Antonela”. Fue entonces que todo se detonó y dejaron de hablarle.

Ese hecho habría generado más repercusiones con el correr de los días y, de acuerdo a esta nueva versión, habría decretado la salida del volante ofensivo del equipo de Scaloni. Hay algo cierto; después de Qatar, y sin que mediara una explicación oficial, nunca más jugó.