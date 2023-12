El festejo del plantel de la Selección argentina en el primer aniversario del Mundial Qatar 2022

Este 18 de diciembre se conmemora el primer aniversario de aquel tan esperado trofeo que se hizo desear para los argentinos durante 36 años, y a través de las redes sociales sus propios protagonistas revivieron cada momento.

Uno por uno, los festejos de los jugadores y Lionel Scaloni a un año del campeonato en Qatar 2022

“Feliz aniversario argentinos y argentinas, no hay nada más lindo que ver a tu gente feliz. Gracias a mi cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad. Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual. ¡Vamos Argentina! Gracias!”, escribió el técnico campeón, Lionel Scaloni.

El capitán, Lionel Messi, también dio el presente en el mundo digital y celebró el primer aniversario del título en Qatar 2022, al que definió como “la locura más hermosa” de su carrera.

“Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. Feliz aniversario para todos!”, escribió el rosarino en su cuenta oficial de Instagram.

El arquero, elegido como el mejor del mundial, Emiliano “Dibu” Martínez aseguró que “hoy no es un día cualquiera”, sino que “se cumple un año de mi sueño futbolístico un día que siempre recordaré con una sonrisa y para toda la vida”.

Por su parte, Nicolás Otamendi, reconoció sentirse orgulloso “por haber sido parte de este hermoso grupo, también agradecer a mi familia, amigos, compañeros, cuerpo técnico, empleados de AFA y sobre todo a la hinchada que está siempre”. “Esto es para siempre”, agregó.

Julián Álvarez solo reposteó algunas fotos en sus historias donde fue etiquetado recordando la gran hazaña, y entre ellas se puede ver el posteo de su novia Emilia Ferrero y de uno de sus hermanos, Agus Álvarez.

Otros que no se quedaron afuera de los recuerdos fue Ángel Di María, no solo posteó en las storys las publicaciones de su esposa, Jorgelina Cardoso, sino que también hizo una dedicación especial a la copa dorada: “Por favor, lo que brillas. 1 año. Sí existe la foto perfecta”.

Mientas que, en su feed, publicó un video con un resumen de todo lo vivido en ese mes en Qatar y escribió: “Me siento afortunado y un privilegiado de quedar en la historia del fútbol de nuestro país. Haber representado nuestra bandera con mucha garra, pasión y con todas mis fuerzas es algo que quedará en mi memoria para el resto de mi vida”.

El lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, aseguró “todavía no caigo de que haya pasado ya 1 año del sueño más lindo que cumplí en toda mi carrera… y aún no me despierto de él!!”.

Cristian “Cuti” Romero republicó en sus historias, el festejo que hizo el Club Atlético Belgrano de Córdoba, del cual surgió y en el que se lee “¡Los más felices del mundo! Hace un año y para siempre” acompañada con una foto donde se ve al defensor levantando el trofeo.

El delantero, Paulo Dybala, compartió varias fotos donde fue etiquetado, por ejemplo, la de su novia Oriana Sabatini, y otras cuentas, pero también eligió el posteo de Messi donde se lo puede ver sentados en un sillón, junto a la copa y otros campeones.

Gerónimo Rulli, reposteó varias fotos de su esposa, entre las que se destaca en la que el arquero suplente está besando la medalla dorada con su hijo entre los brazos. “Feliz aniversario, campeón del mundo”, le escribió Rocío Espósito.