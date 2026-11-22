El nuevo James Bond: así fue la impresionante transformación de Robert Pattinson para su última película El actor protagoniza una nueva producción de A24 que despertó interés tras la publicación de su primer adelanto. La historia está inspirada en uno de los formatos televisivos de investigación más comentados de Estados Unidos. Agregar C5N en









Robert Pattinson protagoniza Primetime, la película de A24 en la que interpreta al periodista estadounidense Chris Hansen.

La película se titula Primetime y cuenta con producción de A24.

La historia está ambientada en el mundo del periodismo televisivo de mediados de los años 2000.

El proyecto toma como referencia un ciclo que tuvo gran repercusión en la televisión estadounidense.

El primer tráiler permitió conocer detalles de la caracterización y el personaje que interpreta Pattinson. El nuevo James Bond: Robert Pattinson volvió a llamar la atención por un cambio de imagen para la pantalla grande. El actor protagoniza Primetime, una película producida por A24 en la que interpreta a Chris Hansen, el periodista estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por sus investigaciones televisivas. Como fue la increíble transformación.

Hansen es un periodista de investigación y presentador estadounidense que se hizo conocido por su trabajo como corresponsal de Dateline NBC. Su mayor repercusión llegó con To Catch a Predator, un ciclo dedicado a investigaciones encubiertas que tuvieron un fuerte impacto en el entretenimiento yankee.

El primer tráiler oficial permitió conocer parte de la caracterización del actor, que modificó su apariencia para recrear la imagen del comunicador durante los años 2000.

Como fue la increíble transformación de Robert Pattinson La película se sitúa en los comienzos de To Catch a Predator, el programa que alcanzó notoriedad en 2006 por sus investigaciones encubiertas y la exposición televisiva de hombres sospechados de buscar encuentros con menores de edad. En la historia, Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen, el periodista que encabezó estas investigaciones para el programa Dateline NBC.

Para interpretar a Hansen, Pattinson modificó su aspecto y adoptó una imagen inspirada en la estética del periodista durante mediados de los años 2000. En el adelanto se lo puede ver con un peinado característico de esa época y ropa de tonos sobrios, en una caracterización que busca reproducir la presencia del comunicador frente a las cámaras. La transformación acompaña la reconstrucción de una etapa particular de la televisión norteamericana y permite mostrar al intérprete en un registro diferente de sus trabajos anteriores.