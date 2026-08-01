1 de agosto de 2026 Inicio
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Geriátrico de Mar del Plata: el cuidador que agredió a dos ancianas declarará ante la Justicia

El principal acusado de golpear a los jubilados pasó la noche detenido en la cárcel de Batán y será indagado en el transcurso del día en los tribunales de Mar del Plata.

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El cuidador será nuevamente indagado en la Justicia.

En una jornada que será determinante para el avance de la causa penal, Nicolás Gastón Cichero, el exempleado de la residencia para adultos mayores acusado de agredir física y verbalmente a dos ancianas, vuelve a declarar este sábado ante la Justicia en el marco de la investigación judicial a cargo de la fiscalía descentralizada.

Barrio la Favorita, en Mendoza, dónde ocurrió el violento hecho que dejó un adolescente muerto. 
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La citación judicial tiene lugar tras la recolección de nuevas pruebas y la incorporación de los análisis médicos practicados a las víctimas.

La presentación, según contó Jimena Paternoster desde Mar del Plata para C5N, busca profundizar sobre los episodios registrados en las cámaras del establecimiento y evaluar la posible amplificación de la imputación o nuevas medidas restrictivas sobre el acusado.

El enfermero maltrató a los ancianos dentro del hogar.

El enfermero maltrató a los ancianos dentro del hogar.

El avance de la causa y la prueba clave

El caso generó indignación pública luego de la viralización de filmaciones internas que registran tratos violentos, agresiones físicas e insultos hacia dos residentes en situación de extrema vulnerabilidad.

Estos registros audiovisuales aportados por la propia administración del hogar tras las alertas de los familiares fueron el eje central que motivó la intervención policial y judicial.

Durante la comparecencia de hoy, la fiscalía pondrá el foco en las pericias médicas que constataron las lesiones físicas de las abuelas, así como en las responsabilidades penales enmarcadas en los delitos de lesiones, coacción y amenazas.

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