Cambios en la grilla de Telefe: a qué hora darán Avenida Brasil

Los cambios en Telefe responden a la nueva incorporación dentro de su grilla y prometen liderar el rating con números inesperados. La vuelta de Avenida Brasil en el marco de Historias de Corazón tiene a todos ansiosos, pero ¿a qué hora se dará entonces?
De la mano de Victoria Lago, la conductora histórica del programa, regresará el ciclo que presenta películas o series. En este caso, puede que no den capítulo por capítulo, pero se sabe que podría seleccionar lo mejor de la novela brasilera.
El único programa que continuará de la tarde es Cortá por Lozano con la conducción de Verónica Lozano. Los demás, cambiarán su franja horaria hasta que comience Telefe Noticias.
Primero estará Cortá por Lozano a las 14:30, a las 16:45 arrancará Avenida Brasil, a las 17:30 iniciará Bahar y luego a las 18, Espiando la casa de Gran Hermano.
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- 14:30: Cortá Por Lozano
- 16:45: Historias de Corazón (Avenida Brasil)
- 17:30: Bahar
- 18:00: Espiando la casa de Gran Hermano
Escándalo en Telefe tras levantar Gran Hermano por bajo rating: qué programa lo reemplazará
La programación de Telefe dio un giro inesperado para mis fines de semana y tiene que ver con el bajo rating de Gran Hermano. La decisión fue eliminarlo sábado y domingo para poder poner un reemplazo en su lugar. ¿Qué pasará en la semana?
Todo esto pasó porque la edición que va los viernes a la noche no superó los 8 puntos. De este modo, determinaron no pasarlo más los fines de semana y que quede solo la eliminación el lunes y de ahí todos los programas.
En excepción por este sábado pondrán Juego de Gemelas y Mujeres al Ataque, respectivamente según cada día. Disponer de Cine Telefe hace que el programa no toque fondo y quede intención del público para verlo los días de semana.