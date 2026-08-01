En medio del temporal, un impresionante tornado afectó una zona rural de Santa Fe y causó destrozos

El avance de una celda de tormentas con abundante lluvias y granizo generó voladuras de techos, tiró árboles y mantuvo en alerta a la población del sur santafesino.

En medio del temporal que avanzó en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, se registró un tornado en la zona rural de Colonia Santa Irene, muy cerca de la localidad de Bernardo de Irigoyen. En redes sociales se compartieron varios videos donde se puede ver al fenómeno avanzar con vientos muy fuertes.

En la zona de Colonia Santa Irene se registraron daños en infraestructura de las fincas de la zona y al menos una mujer resultó con heridas leves, según informaron las autoridades. Un episodio similar ocurrió en la localidad de San Genaro a tan solo 100 kilómetros de Rosario.

#URGENTE | Increíble #Tornado en Santa Fe (San Genaro, Bernardo de Yrigoyen) Siguen llegando videos extraordinarios de este gran embudo, absolutamente inédito para nuestro invierno. La celda sigue activa y se dirige #SanNicolas , Buenos Aires. Información en desarrollo pic.twitter.com/hw23f7w29u

El meteorólogo Mario Navarro habló con el medio El Litoral y explicó que este fenómeno se trató de " un tornado por la intensidad y el ancho que tiene de la banda del vórtice. Tenés un canal de destrucción, lo que demuestra el proceso de cómo el sistema va destruyendo todo a su paso. Ahí supera ampliamente los 104 km/h".

Un feroz temporal afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias localidades bonaerenses, se reportaron calles anegadas, cerca de 60 mil usuarios sin luz y vuelos cancelados. En redes sociales, varios ciudadanos compartieron videos de la tormenta dónde se puede observar la crecida del agua que generó la lluvia e inundó algunos sectores.

#Tornado en Santa Fe Reportes de personas que se salvaron de milagro. En este caso tomó a su caballo y se alejó del vórtice, dejando un gran documento. Se mantienen las tormentas severas en el extremo norte de Buenos Aires y extremo sur de Entre Ríos. pic.twitter.com/dYSZh5kXN5

Durante la tarde noche del viernes la gran cantidad de agua caída dejó calles anegadas, casi 60 mil usuarios sin electricidad, demoras en los aeropuertos de la zona y serios inconvenientes para circular tanto en la Ciudad como en varios municipios del conurbano.

Según explicó Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales, en diálogo con C5N el temporal que afectó parte del país por un lado es consecuencia del cambi climático, sumado a la llegada del Súper Niño. "Los Niños tienen intensidades, leve, moderado, fuerte y súper niño, se encamina a ser uno más grandes vistos en la historia y vamos a ver lluvias en todo lo que es nuestra región, el Litoral, vamos a ver lluvias más habituales de lo normal y tormentas más severas", aseguró.

En esa línea contó que "este fenómeno está previsto que se intensifique de acá a fin de año, agosto-septiembre va a ser un poco más leve, octubre va a ser intermedio, para noviembre y diciembre vamos a tener los efectos más a flor de piel".

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos en los que se podía observar calles completamente inundadas, y autos que apenas podían circular por el AMBA.