Contundente comunicado de la UEFA contra Gianni Infantino: "El fútbol no se vende"

El ente europeo ratificó enfáticamente su postura en contra el proyecto del titular de la FIFA, que el viernes descartó su iniciativa que pretendía ingresar capitales privados al Mundial.

Aunque la FIFA confirmó la marcha atrás en su polémico proyecto para abrir sus competiciones a capitales privados e inversores externos, el conflicto lejos está de calmarse. La UEFA emitió un durísimo comunicado en el que celebró el fin de la iniciativa, pero apuntó contra el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino: "El fútbol no está a la venta" , sentenciaron.

La Conmebol habló por primera vez sobre la iniciativa de la FIFA que generó rechazo en el fútbol

Pese a que la retirada del plan coincidía con el reclamo de varias asociaciones alrededor del globo, la cúpula dirigida por Aleksander Ceferin aprovechó la oportunidad para profundizar la grieta institucional.

En los pasillos de la entidad europea ya no se oculta la especulación sobre un ultimátum definitivo hacia el dirigente suizo: o presenta su renuncia o impulsarán un voto de censura para forzar su expulsión.

En el escrito formal, la UEFA atacó no solo la idea de privatizar parte de las competencias, sino el manejo político del proyecto. "El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente", disparó el organismo europeo, exigiendo además que se identifique formalmente a los responsables de haber promovido semejante medida.

"La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol" , concluye la declaración.

El comunicado completo de la UEFA

El comunicado de la UEFA: a favor de retirar la propuesta y en contra de Infantino

"La UEFA acoge con satisfacción que la FIFA haya desistido de sus planes de vender una participación en el Mundial

La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo tipo y tamaño de todo el mundo.

La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones —incluido el Mundial— a manos privadas.

La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol.

La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a este plan, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta.

No podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y cuyo beneficio para el deporte es dudoso. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas.

Es lógico que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para analizar cómo ha podido suceder esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a ocurrir. Esa revisión debe ser exhaustiva y profunda. No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol.

Cuando Gianni Infantino pidió la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para que lo eligieran presidente en 2016, afirmó: 'Por supuesto que tenemos que ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que participar cada día en la vida de la FIFA', antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: 'El dinero de la FIFA es vuestro dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA tiene que servir para el desarrollo del fútbol y para nada más'.

No ha cumplido ninguna de estas dos promesas. El acuerdo cutre, negociado a puerta cerrada y opaco que urdió e intentó imponer fue todo menos transparente.

Y con unas reservas que superan los 5 000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol.

La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente.

Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso inicial que necesitan el fútbol base y el deporte en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no hace falta que vendamos las joyas de la familia para pagarlo.

Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de reconstruir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".