1 de agosto de 2026 Inicio
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Cortes de luz, calles anegadas y vuelos demorados: las consecuencias del temporal en el AMBA

Mientras continúa la alerta meteorológica, la intensa tormenta provocó inundaciones en distintas zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, complicaciones en el transporte, interrupciones del servicio eléctrico y demoras en las operaciones aéreas.

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Fuerte actividad eléctrica y lluvias intensas durante el temporal en el AMBA. 

Fuerte actividad eléctrica y lluvias intensas durante el temporal en el AMBA. 

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El fuerte temporal que afecta desde la tarde de este viernes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó importantes complicaciones en distintos servicios. La gran cantidad de agua caída dejó calles anegadas, casi 60 mil usuarios sin electricidad, demoras en los aeropuertos de la zona y serios inconvenientes para circular tanto en la Ciudad como en varios municipios del conurbano.

 La recomendación de los especialistas es estar atentos a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional en los próximos meses.
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Según el último reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), emitido cerca de la medianoche, más de 58 mil usuarios permanecían sin suministro. Edesur concentraba la mayor cantidad de interrupciones, con 49.151 clientes afectados, mientras que Edenor registraba 9.511 cortes distribuidos en distintos sectores de su área de concesión.

Se registraron cortes en el suministro eléctrico en distintas zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Se registraron cortes en el suministro eléctrico en distintas zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Entre las zonas más comprometidas se encontraban Almagro, Monte Grande, Canning, Florencio Varela y Alejandro Korn, dentro del área de Edesur. En tanto, Edenor reportó los mayores inconvenientes en Villa Urquiza, Martínez, Tigre y Olivos, donde las lluvias y las ráfagas complicaron el normal funcionamiento de la red eléctrica.

Aeroparque cerrado y Ezeiza colapsado: las complicaciones tras el diluvio

El temporal también impactó sobre la actividad aeroportuaria. En Aeroparque Jorge Newbery las operaciones en plataforma debieron suspenderse de manera preventiva debido a una alerta roja por actividad eléctrica, lo que impidió el trabajo de señaleros, mecánicos y personal de rampa, con demoras tanto para los arribos como para las partidas.

La situación repercutió además en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que recibió varios vuelos desviados desde Aeroparque mientras enfrentaba retrasos en los despegues. La acumulación de aeronaves redujo la disponibilidad de posiciones de estacionamiento y generó demoras operativas que persisten hasta el momento.

Calles inundadas y complicaciones en el tránsito, tras las intensas lluvias

En distintos barrios porteños y localidades del AMBA también se registraron calles completamente anegadas. Vecinos compartieron imágenes de vehículos que avanzaban con dificultad entre grandes acumulaciones de agua, como ocurrió en Colegiales, donde una automovilista filmó desde el interior de su vehículo el estado de una de las calles más afectadas por las intensas precipitaciones.

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