Pastas, pizzas fritas y recetas italianas en una esquina de Martínez

Desde 2013, Ike Milano lleva la cocina italiana a una esquina de Martínez. Fue creado por Alberto Giordano, nacido en Milán y formado desde pequeño en el restaurante de su padre, donde aprendió recetas familiares y técnicas de la cocina de distintas regiones de Italia. Con el tiempo, esa base se incorporó a un menú que también suma creaciones propias: pastas caseras, pizzas fritas napolitanas, risotti, pescados, carnes y postres.
El local está ubicado en la esquina de Dardo Rocha 2606. La fachada incorpora referencias a la bandera italiana, mientras que el salón cuenta con mesas de madera, sillas de líneas simples, iluminación natural y una paleta neutra. La distribución permite disponer mesas para parejas y grupos, con elementos decorativos vinculados con Italia.
Qué pedir en Ike Milano
La carta comienza con una selección de antipasti que incluye Parmigiana di Melanzane, Quartitolo fritto con Chutney di Pomodorini —queso cuartirolo apanado en panko con mermelada de tomate—, Polenta Fritta e Mortazza, Gamberi e Patate y Burrata con Affettati e Gnocco Fritto, que combina burrata, mortadela con pistacho, lomito ahumado, salamín de Colonia y masa frita.
Entre las opciones de pizze fritte aparecen la Margherita, con pomodoro y fiordilatte; la Pistacchiosa, con pesto, mortadela con pistacho y ricotta; y la versión con prosciutto di Parma, rúcula y parmesano.
Las pastas ocupan otro de los apartados centrales. Se pueden pedir Malfatti di Ricotta e Spinaci alla Sorrentina, Tortello di Mortadella e Pistacchio con Crema Tartufata, Fettuccini al Tartufo e Funghi y Spaghetti alla Carbonara. También hay preparaciones con pescados y mariscos, como Spaghetti di Frutto Mare y Tortello Nero di Salmone con salsa di Gamberi.
La sección de risotti incluye el Risotto Viola al Gorgonzola, preparado con arroz Carnaroli, remolacha y gorgonzola; el Risotto alla Marinara, con frutos de mar; y el Genova–Positano, con calamar, mejillones y pesto.
Entre los principales aparecen la Cotoletta alla Milanesa, el Vitello alla Pampanella, el Pesce Bianco al Cartoccio, el Salmone alla Griglia y el Tentacolo di Polipo Spagnolo. Para cerrar, la carta ofrece postres como Cannolo Siciliano, Sfogliatella Napoletana, Tiramisù, Torta Caprese con Nocciola, Delizia al Cioccolato y La grande Atmósfera.
Dónde queda Ike Milano
Ike Milano está ubicado en Dardo Rocha 2606, Martínez, Zona Norte.