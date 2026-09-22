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Luto en las redes: asesinaron a tiros a una influencer a la salida de un boliche

La joven se dedicaba a compartir en Instagram contenido sobre su vida diaria, la crianza de sus hijos y su amor por el deporte.

Se trata de la influencer brasileña Rafaella Cabral. 

Se trata de la influencer brasileña Rafaella Cabral. 

Asesinaron a tiros a la influencer Rafaella Cabral a la salida de un boliche en la zona de Teresina, Brasil. Las autoridades investigan el crimen como un homicidio y, hasta el momento, ningún sospechoso fue detenido.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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Según informó la Policía Civil en un comunicado, la joven de 22 años "mantenía una relación íntima con miembros de grupos criminales".

Los testigos contaron que Rafaella Cabral salió de un boliche ubicado en el barrio Satélite, en la Zona Este de Teresina, con unos amigos para buscar algo en un auto, cuando se escucharon varios disparos. En el lugar, inmediatamente llegó el 29.º Batallón de la Policía Militar, que confirmó la muerte de la influencer en la escena.

Además desde G1 detallaron que todavía "se desconocen las circunstancias y la motivación del crimen, pero los testigos informaron que la joven había discutido con otras personas antes del delito".

Cabral compartía su vida en redes sociales, a través de su cuenta de Instagram, que tiene más de 10 mil seguidores subía videos sobre sus dos hijos, un niño y una niña, clases de deporte, como kitesurf y jiu-jitsu.

Muerte de la influencer Rafaella Cabral: el comunicado de la Policía Civil

La Secretaría de Seguridad Pública de Piauí (SSP-PI) informa que el Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP) está llevando a cabo investigaciones sobre el homicidio de Rafaella Freire Cabral, ocurrido en la tarde del pasado domingo (20), en el Clube dos Engenheiros, ubicado en el barrio Satélite, al este de Teresina.

El DHPP (Departamento de Homicidios y Protección de Personas) está investigando las circunstancias del crimen, incluida la posible conexión de la víctima con una organización criminal, dado su historial delictivo y su estrecha relación con miembros de organizaciones criminales.

La investigación continúa en curso y se publicará más información a medida que avance la misma.

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