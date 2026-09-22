Reino Unido desafía a Argentina: extendió por cinco años las licencias a petroleras en las Islas Malvinas

El Gobierno británico realizó el anuncio previo a la llegada del presidente Javier Milei a Nueva York, donde ratificará ante la ONU la soberanía nacional del archipiélago. "Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", argumentó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña.

El gobierno británico sumó un nuevo capítulo de tensión con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas al anunciar la extensión por 5 años de las licencias a las empresas petroleras que realizan explotaciones de hidrocarburos offshore en el archipiélago, con opción a extenderla dos años más.

La medida fue anunciada previo a la llegada del presidente Javier Milei a Nueva York, donde el miércoles ratificará ante la Organización de las Naciones Unidas la soberanía nacional del archipiélago. "Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", argumentó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña.

El texto precisa además que la decisión cuenta con “el pleno respaldo” de Londres y agrega que el Departamento de Recursos Minerales trabaja actualmente con los dueños de las licencias en la elaboración de programas de trabajo ampliados para el período de extensión, con el objetivo de “obtener una mejor comprensión del potencial de desarrollo de hidrocarburos” en aguas de las Islas Malvinas, e incluye compromisos de perforación de pozos de evaluación adicionales.

Según Cheryl Roberts, “estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes” de las Malvinas.

Sobre el final del mismo comunicado, agrega, el gobierno isleño dio luz verde a la compra del 65% del área PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited, filial de la israelí Navitas Petroleum. PL001 es el bloque adyacente al campo Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas, y con esta aprobación la misma operadora queda con el 65% de ambos.

Previo al discurso d ela ONU, Javier Milei defendió las medidas sobre Malvinas

El presidente Javier Milei defendió nuevamente las medidas de su Gobierno sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y negó que respondan a una estrategia electoral, al explicar que el plan comenzó hace tres años y tuvo como disparador los dichos de Donald Trump.

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó el mandatario durante la entrevista realizada el pasado miércoles en Neura, en donde sostuvo que quienes plantean esa interpretación no tuvieron en cuenta cómo se definieron internamente las medidas que luego fueron comunicadas públicamente por el Gobierno.

El Presidente explicó que la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de Gabinete el lunes anterior a los anuncios y aseguró que el Gobierno ya trabajaba sobre esa estrategia. "Ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena", señaló al referirse a los cuestionamientos.

Según relató Milei, el escenario internacional aportó luego un elemento que permitió acelerar esa iniciativa. "Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos", señaló el mandatario al explicar cómo los dichos del presidente estadounidense incidieron sobre la decisión del Ejecutivo argentino.