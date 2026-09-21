Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet Ocurrió frente al ventanal del estudio del canal de streaming en el que trabaja. El conductor apuntó contra un fan de su expareja, Sofía Gonet. Agregar C5N en









Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

El conductor Homero Pettinato radicó este lunes una denuncia policial en una comisaría porteña tras sufrir una amenaza por parte de un acosador de su expareja, Sofía Gonet, en las instalaciones del canal de streaming Olga.

El episodio ocurrió en pleno programa en vivo. Según el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto permaneció diez minutos frente al ventanal del estudio antes de realizar ademanes intimidatorios hacia el presentador.

El comunicador reconoció la identidad del agresor por sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la influencer. El hombre difundía cien historias diarias sobre la joven y realizaba "algunos rituales con fotos de ella que supuestamente son de protección".

Las cámaras de seguridad de OLGA captaron el momento de la amenaza a Homero. pic.twitter.com/68Omm2Ie8m — Real Time (@RealTimeRating) September 21, 2026 Pettinato relató la conmoción que sufrió al percatarse de la presencia del sujeto en su ámbito de trabajo. "Yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara", declaró el conductor.

La policía busca al sospechoso tras la presentación judicial de Homero Pettinato El humorista detalló que la influencer mantenía al acosador bloqueado en todas sus cuentas debido al hostigamiento constante. Sin embargo, remarcó la gravedad del hecho al advertir que el sujeto "nunca se había apersonado" en sus lugares de trabajo.