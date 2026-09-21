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Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

Ocurrió frente al ventanal del estudio del canal de streaming en el que trabaja. El conductor apuntó contra un fan de su expareja, Sofía Gonet.

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.
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El episodio ocurrió en pleno programa en vivo. Según el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto permaneció diez minutos frente al ventanal del estudio antes de realizar ademanes intimidatorios hacia el presentador.

El comunicador reconoció la identidad del agresor por sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la influencer. El hombre difundía cien historias diarias sobre la joven y realizaba "algunos rituales con fotos de ella que supuestamente son de protección".

Pettinato relató la conmoción que sufrió al percatarse de la presencia del sujeto en su ámbito de trabajo. "Yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara", declaró el conductor.

La policía busca al sospechoso tras la presentación judicial de Homero Pettinato

El humorista detalló que la influencer mantenía al acosador bloqueado en todas sus cuentas debido al hostigamiento constante. Sin embargo, remarcó la gravedad del hecho al advertir que el sujeto "nunca se había apersonado" en sus lugares de trabajo.

La intimidación ocurrió durante una de las secciones del programa de streaming. "Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", recordó la víctima sobre el instante de la agresión.

Las fuerzas de seguridad analizan el material audiovisual del circuito cerrado para dar con el paradero del acusado. En tanto, el conductor ratificó que continuará con sus tareas habituales mientras las autoridades avanzan con las diligencias judiciales correspondientes.

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