10 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Corrientes: una joven de 28 años murió tras volcar e incendiarse su auto en la Ruta 129

El siniestro ocurrió a la altura del arroyo Timboy, en el ingreso a la localidad de Monte Caseros. La víctima, identificada como Carla Antonella Vera, viajaba junto a otras dos personas que resultaron heridas y permanecen internadas.

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Tres personas iban en el Ford Focus Gris que volcó en la Ruta 129

Tres personas iban en el Ford Focus Gris que volcó en la Ruta 129, en Corrientes. 

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas tras un trágico accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Provincial 129, en Corrientes, a la altura del kilómetro 19, en las proximidades del arroyo Timboy y del acceso a la ciudad de Monte Caseros. Un automóvil Ford Focus gris perdió el control en una curva, despistó, volcó y terminó incendiándose a pocos metros del puente.

Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 
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Como consecuencia directa del impacto y del posterior fuego, una joven de 28 años perdió la vida en el lugar del siniestro. La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera, hija de conocidos comerciantes de la localidad, cuya identidad fue ratificada por el médico policial Daniel Benítez Recio en diálogo con el medio local Monte Caseros Online.

La Policía de Monte Caseros confirmó la muerta de la mujer de 28 años.

La Policía de Monte Caseros confirmó la muerta de la mujer de 28 años.

En el vehículo se desplazaban otras dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes lograron sobrevivir pero sufrieron diversos politraumatismos. Ambos ocupantes fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros, donde permanecen internados bajo evaluación médica y estudios de diagnóstico.

Entre los elementos clave incorporados a la causa judicial se encuentra el testimonio de la madre de la víctima, quien relató haber mantenido una comunicación telefónica con su hija cerca de las 2 de la madrugada. En esa llamada, la joven le manifestó que estaban atravesando un inconveniente técnico con el vehículo, punto que será analizado en el marco de las pericias mecánicas.

En el lugar desplegaron tareas de rigor los efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, peritos especializados y representantes de la Fiscalía de turno para esclarecer la mecánica exacta del hecho. Tras realizarse la autopsia correspondiente en la morgue judicial, los restos de la joven fueron velados e inhumados en el Cementerio de la Misericordia de la localidad correntina.

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