Explosiva reacción: así fue el momento en el que Luck Ra se enteró que La Joaqui y Tiago PZK estaban saliendo Yanina Latorre dio a conocer información inédita sobre el triángulo amoroso que se roba la atención en el mundo de la farándula. Agregar C5N en









Fueron los propios protagonistas quienes decidieron comunicarle personalmente la noticia a Luck Ra.

Yanina Latorre dio a conocer nuevos detalles sobre el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra, centrados en la reacción del cantante cordobés al enterarse de que la artista de RKT había comenzado un vínculo sentimental con Tiago PZK. Según contó la conductora de SQP, fueron los propios protagonistas quienes decidieron comunicarle personalmente la noticia a Luck Ra.

De acuerdo con el relato de Latorre, La Joaqui y Tiago habían tenido dos citas antes de tomar la decisión de hablar directamente con el cantante para contarle que estaban saliendo juntos. La respuesta de Luck Ra, según explicó la periodista, fue muy clara y sin buscar conflicto: "Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: 'Hagan lo que quieran, a mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme'".

Aún así, Yanina remarcó que, poco después de esa conversación, el cantante cordobés publicó un posteo en sus redes sociales que ella interpretó como una reacción indirecta frente a la situación. "Acto seguido él sube ese post. Tuvo esa cosa de machista para no quedar como un cornudo, como un boludo", sostuvo la conductora al analizar la actitud de Luck Ra tras conocer la noticia.

En ese mismo análisis, Latorre destacó que, según su lectura de la situación, La Joaqui siempre mantuvo cierto respeto hacia su expareja pese al nuevo vínculo iniciado: "Ella con él siempre tuvo códigos", afirmó la periodista, confirmando la forma en la que se dio la comunicación entre las tres partes involucradas en el episodio.

La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK en La Voz Argentina. Revelaron que internaron a La Joaqui tras su separación con Luck Ra Yanina Latorre también dio a conocer un dato hasta el momento desconocido sobre el estado de salud de La Joaqui, ocurrido apenas semanas después de su separación del cantante cordobés. Según explicó la conductora, la artista de RKT debió ser internada recientemente: "Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita. Bajó 10 kilos y no la está pasando bien".

Durante ese período de internación, fue Tiago PZK quien se acercó a visitarla, en el marco de la amistad que ambos mantienen desde hace varios años. "Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 19 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza", relató Latorre, explicando cómo se dio ese encuentro que luego trascendió públicamente. A partir de ese acercamiento fue que ambos comenzaron a tener citas, hasta decidir finalmente comunicarle la situación a Luck Ra. Redes sociales Además del complejo momento de salud que atraviesa la cantante, Yanina Latorre también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentaría La Joaqui en paralelo: "Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows". Según el relato de la conductora, ambas situaciones estarían atravesando a la artista de manera simultánea en este período posterior a su separación.