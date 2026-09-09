Córdoba: indemnizarán a dos familias por el intercambio de sus bebas recién nacidas El Estado provincial deberá pagar sumas millonarias a las damnificadas. El caso salió a la luz más de 40 años después a partir de las dudas sobre su identidad que tuvo una de las mujeres involucradas. Por Agregar C5N en









El caso ocurrió el 25 de mayo de 1977.

La provincia de Córdoba deberá indemnizar a dos familias tras comprobarse que sus hijas recién nacidas fueron intercambiadas por error en un hospital público el 25 de mayo de 1977. El caso salió a la luz más de 40 años después a partir de las dudas sobre su identidad que tuvo una de las mujeres involucradas.

En 2021, la mujer se realizó una prueba de ADN junto a la madre que la crió y el resultado no mostró compatibilidad biológica. Ante este hallazgo, la familia acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad ante la sospecha de un vínculo con la última dictadura militar. El organismo descartó esa hipótesis y el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó en 2024 que las filiaciones estaban cruzadas con otra mujer nacida el mismo día en esa maternidad.

El fallo de primera instancia responsabilizó a la provincia por la negligencia de su personal de salud en aquella época. "La principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias", señaló el juez Civil y Comercial de 35ª Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso.

El tribunal fijó compensaciones millonarias para reparar el daño de identidad La resolución judicial estableció una indemnización de $25 millones para la madre a quien le entregaron la bebé equivocada. Asimismo, la Justicia le otorgó a esta hija otros $25 millones por la alteración de su historia y de sus vínculos familiares.

Por su parte, el juez le concedió a la otra mujer involucrada una compensación de $30 millones. El fallo contempló para este monto mayor una incapacidad psíquica del 25% vinculada a las graves consecuencias de su historia personal.