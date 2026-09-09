Loto Plus: resultado del sorteo 3916 del miércoles 9 de septiembre de 2026

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a tres apostadores, que acertaron cinco números y embolsaron más de $13 millones, cada uno.
Este miércoles 2 de septiembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
NÚMERO PLUS 0
Números ganadores: 05 - 07 - 11 - 18 - 26 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $3.896.999.591
5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $1.118.569
4 aciertos: 615 ganadores. Premio: $5.092
Números ganadores: 12 - 28 - 29 - 35 - 36 - 38
6 aciertos: vacante. Premio: $1.764.900.217
5 aciertos: 0 ganadores. Premio: $15.659.978
4 aciertos: 163 ganadores. Premio: $19.214
Números ganadores: 05 - 09 - 12 - 25 - 31 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $2.318.627.771
Números ganadores: 13 - 17 - 18 - 31 - 38 - 44
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $13.445.436
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 12 de septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $24.174.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.