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La ex de Tiago PZK rompió el silencio sobre la relación de La Joaqui con el cantante: "No es un tema que..."

La creadora de contenido salió a hablar sobre la mediática separación y marcó distancia del clima de tensión que generó el romance en el entorno del cuartetero.

Su comentario puso en duda la profundidad real del vínculo que Luck Ra describió como una amistad cercana.

Su comentario puso en duda la profundidad real del vínculo que Luck Ra describió como una amistad cercana.

Redes sociales

Belu Negri, expareja de Tiago PZK, habló por primera vez sobre el romance que el cantante comenzó con La Joaqui y aclaró que la situación no le genera ningún conflicto. La influencer chilena radicada en Argentina lo dijo en diálogo con Yanina Latorre en El Observador (107.9): "Yo me enteré ayer del romance entre Tiago y La Joaqui. No estoy molesta, les deseo lo mejor".

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La streamer marcó la diferencia con el clima tenso que generó la noticia en el entorno de Luck Ra: "No, mi amor, yo no soy Luck Ra. A mí no me deben respeto ninguna de las dos personas. Tanto yo como Joaqui no tenemos un vínculo íntimo; si bien trabajamos en la misma empresa y la respeto muchísimo, te digo de corazón que no son temas que me incumban, independiente de que él sea mi expareja".

La joven también aclaró que nadie la llamó para avisarle sobre el inicio del vínculo y que eso no le generó molestia alguna: "Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante el o…. Pero no, no me llamaron porque, como te digo, yo no tengo vínculo hoy en día con Tiago. Lo quiero un montón, pero no es un tema que me incumba".

Al recibir la consulta por el conflicto entre Tiago y Luck Ra, que había tildado al músico de "examigo" luego de enterarse del romance, Negri le bajó el tono a la situación con un dato poco conocido: "Cuando yo estaba con Tiago, ellos nunca se juntaron". La frase puso en duda la profundidad real del vínculo que Luck Ra describió como una amistad cercana.

Quién es Belu Negri, la ex de Tiago PZK

Belén "La Chilena" Negri es una influencer, streamer y creadora de contenido nacida en Chile y radicada en Argentina desde hace años. Forma parte del ecosistema de Luzu TV, donde participa del ciclo Se Fue Larga, y construyó una presencia sólida en plataformas digitales antes de que su vínculo con Tiago PZK la catapultara a la atención de los medios de espectáculos. Antes de esa relación, también había sido pareja del conocido streamer argentino Coscu.

Su relación con Tiago comenzó a principios de 2023 y durante ese tiempo llevaron buena parte del vínculo de manera pública, incluyendo una convivencia compartida. La ruptura definitiva ocurrió en octubre de 2025 y fue la propia Negri quien la confirmó al aire en su programa de streaming, explicando que ambos atravesaban momentos de madurez diferentes.

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