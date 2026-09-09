Quini 6: los resultados del sorteo 3.407 del miércoles 9 de septiembre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo suerte a 30 apostadores, quienes embolsaron $24.370.591 al acertar los cinco números.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026.

El sorteo 3.407 del Quini 6 de este miércoles 9 de septiembre repartió un premio millonario para 16 apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 16 jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $24 millones, cada uno.

Quini 6: 30 apostadores se llevaron más de $12 millones cada uno, en el sorteo de Siempre Sale

Números ganadores: 10 - 19 - 22 - 29 - 36 - 43

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 03 - 10 - 24 - 28 - 32 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $2.479.827.697

5 aciertos: 41 ganadores. Premio: $1.060.630

4 aciertos: 1.815 ganadores Premio: $7.187

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 00 - 08 - 20 - 23 - 24 - 32

6 aciertos: vacante. Premio: $7.486.366.464

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 01 - 09 - 21 - 30 - 35 - 41

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $24.370.591

Pozo extra: resultado del miércoles 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 00 - 03 - 08 - 10 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29 - 32 - 36 - 43 - 45

6 aciertos: 501 ganadores. Premio: $399.201

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.408 del Quini 6 se realizará el domingo 13 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $14.450.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.