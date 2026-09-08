Yate, tres mujeres y escándalo: así descubrió La Joaqui la traición de Luck Ra Un inesperado mensaje privado en las redes sociales terminó de exponer la polémica travesía que el artista cordobés realizó durante sus días en Europa. Agregar C5N en









La supuesta traición del cuartetero llegó de una peculiar manera. Redes sociales

La encarnizada disputa mediática entre Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo de máxima tensión tras romper la tregua que mantenían desde su ruptura amorosa. En la pantalla de América TV, Yanina Latorre dio a conocer detalles demoledores sobre el verdadero motivo del distanciamiento definitivo, revelando la insólita situación que debió atravesar la estrella del RKT mientras esperaba su vuelo de regreso a la Argentina en el aeropuerto madrileño de Barajas.

Redes sociales De acuerdo a la reconstrucción de la panelista, la artista se encontraba completamente desamparada en España tras el repentino abandono de su ex durante las vacaciones. “Ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros”, relató la conductora para graficar la vulnerabilidad económica y emocional en la que quedó sumida la cantante.

Fue precisamente en ese momento de espera cuando una persona desconocida le envió pruebas contundentes a través de Instagram sobre las actividades que el músico cordobés realizó durante sus días de desconexión. “Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, detalló Yanina Latorre, exponiendo las escandalosas imágenes del viaje.

Según la información expuesta en el ciclo de espectáculos, fue la propia lástima hacia la situación de la artista lo que impulsó a la joven a enviarle la confesión directa. “La chica le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos”, concluyó la panelista, dejando expuesto el quiebre irreparable

Por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su punto final a fines de julio de 2026, luego de transcurrir casi dos años de romance. Aunque en un primer momento el distanciamiento intentó comunicarse bajo términos cordiales vinculados a “etapas distintas” en sus carreras profesionales, un viaje compartido a Madrid terminó desencadenando una serie de discusiones subidas de tono que quebraron la confianza de la pareja de manera definitiva.

Tras el regreso a Buenos Aires, la referente no tardó en romper el silencio para desmentir la versión pacífica y señalar directamente la actitud del cordobés durante la ruptura. En ese sentido, la intérprete remarcó de forma pública que la determinación fue tomada exclusivamente por el artista de manera unilateral, asegurando además que el cierre del vínculo resultó ser “más frío e irrespetuoso” respecto a lo que se intentó instalar inicialmente ante la opinión pública y los medios. A partir de ese quiebre, las acusaciones cruzadas no tardaron en encender la interna. Mientras la cantante insinuó haber sufrido episodios de infidelidad a sus espaldas, el músico desmintió de manera tajante tales señalamientos y contraatacó al revelar que su expareja ya se encontraba saliendo con un antiguo amigo suyo, dejando al descubierto una trama de traiciones y reproches que continúa sumando capítulos explosivos.