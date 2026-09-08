Sorprendió a todos: este es el inesperado negocio de Pablo Lescano, alejado de la música Más allá de los escenarios y los micrófonos, el ícono cumbiero apostó por un rubro completamente diferente para sorprender a sus seguidores. Agregar C5N en









El cantante sacó a la venta su linea de alfajores.

En una jugada comercial que tomó por sorpresa a sus fanáticos, Pablo Lescano decidió expandir sus horizontes profesionales más allá de los escenarios. Sin abandonar su liderazgo al frente de Damas Gratis, el ícono de la cumbia villera concretó el lanzamiento oficial de su propio emprendimiento comercial enfocado en el rubro alimenticio, sumándose así a la lista de figuras del espectáculo que apuestan por proyectos gastronómicos independientes.

El cantante presentó al mercado su propia línea de golosinas con un distintivo sello personal que rinde homenaje a sus frases más populares. Para bautizar el producto, el músico apeló a su clásico acrónimo e ideó la marca "ATR (A Todo Relleno)", una propuesta que promete desembarcar de manera masiva en las góndolas y comercios de barrio de todo el territorio nacional para conquistar al público.

Fiel a su estilo popular y descontracturado, el referente cumbiero encabezó una llamativa campaña publicitaria en redes sociales subiéndose a un colectivo para promocionar el producto como vendedor ambulante. A través de las plataformas digitales, la marca acompañó la difusión con una particular consigna destinada a sus seguidores: "Rescatá el tuyo y bajoneala piola. Disponible en todo el país".

La línea de productos ya se encuentra a la venta tanto en puntos de distribución física como a través de tiendas virtuales con diversas opciones para los consumidores. Entre las variedades disponibles, el catálogo incluye la versión clásica de dulce de leche con baño de repostería blanco o negro, la variante de maicena y una alternativa gourmet rellena de pistacho, consolidando el desembarco del artista en la industria de los dulces.

Dónde se consiguen los alfajores de Damas Gratis La comercialización de la golosina lanzada por Pablo Lescano cuenta con diversas alternativas para el público consumidor en todo el país. Para quienes prefieren la modalidad virtual, la plataforma oficial de la marca ATR Damas Gratis habilitó su tienda digital, donde se comercializa el paquete de 12 unidades a un valor inicial de $18.000, además de mantener activa la difusión de sus puntos de venta directos mediante el perfil oficial en Instagram.

Para el canal presencial, la distribución de la línea dulcera comenzó a desplegarse de manera escalonada en el circuito minorista tradicional. Tras la presentación oficial del producto, la compañía confirmó el abastecimiento inicial en una red formada por 365 kioscos distribuidos en territorio nacional, con el objetivo de expandir progresivamente la presencia del producto en las góndolas de barrio durante las próximas semanas. Asimismo, la firma fabricante estableció un esquema comercial directo pensado tanto para compradores particulares como para comerciantes. A través de la empresa elaboradora, los clientes pueden encargar desde una caja individual de 12 ejemplares para consumo personal, mientras que para el segmento mayorista se fijó un piso mínimo de adquisición establecido en 10 cajas para la reventa en locales.