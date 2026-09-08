El Polaco subió una foto subida de tono y sus seguidores le hicieron un pedido indecente

El cantante Ezequiel Cwirkaluk , popularmente conocido como El Polaco , volvió a encender las redes sociales tras publicar una fotografía de alto voltaje en la que se lo observa luciendo únicamente un tapado y un slip blanco. La imagen, que evidenció una notable transformación física gracias a un exigente plan de entrenamiento y cambios nutricionales, generó un revuelo inmediato en la red social Instagram. En pocas horas, la publicación sumó miles de interacciones y cometarios de diversa índole.

Los fanáticos del referente de la movida tropical no tardaron en reaccionar ante el contenido erótico y le sugirieron de forma masiva incurrir en la industria del cine para adultos. Entre los comentarios más destacados del posteo, sus seguidores expresaron propuestas categóricas como "actor de cine, pa" , mientras que otros usuarios añadieron con picardía: "Si pongo lo que pienso me divorcio" y "Vine a fijarme si mi esposa dejó algún comentario" . La audacia del retrato sorprendió tanto al público como a su propio entorno.

El impacto del contenido también provocó divertidas alusiones hacia la pareja del artista, la bailarina Barby Silenzi, con mensajes como "te entendemos Barby Silenzi" , sumado a observaciones analíticas de los usuarios que notaron detalles particulares: "Seguro nadie vio el cigarrillo que tiene en la oreja" . Este destape se da en un presente laboral y personal intenso para el artista, quien tras afrontar el dolor por la muerte de su abuelo, sumó un cachorro a la familia y obtuvo la visa de trabajo para iniciar una gira de shows por Estados Unidos.

Más allá de su presente musical y su faceta como figura mediática, Cwirkaluk ha demostrado un constante interés por diversificar sus metas personales e incorporar nuevos desafíos a su rutina diaria. En una reciente entrevista concedida a Mirtha Legrand en televisión abierta, el músico sorprendió a la conductora al revelar su cursada para convertirse en piloto de avión. "Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico" , explicó el cantante durante la emisión en vivo.

Durante el mismo intercambio televisivo, el intérprete profundizó en la vocación que mantuvo desde la infancia y en su inclinación por las actividades de alto impacto emocional: "Fui una vez a Brasil y el piloto me hizo subir a la cabina; me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco. Mi viejo decía que iba a ser piloto de avión y nunca imaginé que se me iba a dar la oportunidad. No le tengo miedo a los aviones, soy adrenalínico" , detalló ante el rechazo humorístico de la diva a volar con él.

El viaje de descanso de El Polaco con Barby Silenzi y Abril a Bariloche

Previo al revuelo en las redes por su cambio físico, la familia integrada por El Polaco, Barby Silenzi y su pequeña hija Abril decidió pausar sus agendas de conciertos y compromisos para disfrutar de una escapada en San Carlos de Bariloche. El destino patagónico sirvió de escenario para jornadas de relajación en la nieve, registradas en las plataformas digitales de la familia con postales de los tres recorriendo las pistas del Cerro Catedral bajo un cielo completamente despejado y sol pleno.

Las postales compartidas mostraron momentos familiares que incluyeron juegos en la montaña, armado de muñecos entre los pinos y la particular elección de vestuario coordinado para combatir las bajas temperaturas. Mientras el músico lució un ambo térmico en patrón camuflado blanco, negro y azul, Silenzi vistió un diseño idéntico en tonos rosa, negro y blanco. Por su parte, la pequeña Abril acompañó las imágenes con la leyenda explícita "Bariloche 2026 con papi y mami", luciendo prendas térmicas combinadas y accesorios alusivos a personajes infantiles.

El viaje incluyó dinámicas recreativas como la construcción de una figura de nieve en la zona boscosa, la cual fue decorada por la menor con sus propios anteojos de esquí de marco espejado y un gorro celeste. Asimismo, los registros mostraron a los tres integrantes paseando por los caminos nevados circundados por las tradicionales edificaciones de estilo montañés y las aerosillas del centro invernal, consolidando un espacio de desconexión antes del reinicio de las giras del cantante.

El Polaco, Barby Silenzi y Abril.

En publicaciones posteriores, la bailarina compartió un registro audiovisual que inmortalizó una divertida batalla de bolas de nieve sostenida en un sendero flanqueado por altos pinos. En el video se aprecia a Silenzi juntando nieve mientras el músico, de pie a poca distancia, la persigue entre los árboles. La secuencia registró corridas, esquives de lanzamientos con los brazos en alto y la posterior incorporación de Abril, quien caminó en fila junto a sus padres sobre la nieve compactada.