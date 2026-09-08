Bombazo: se filtró el nombre de otra cantante amiga de La Joaqui con la que había salido Tiago PZK en el pasado Un nuevo dato sacudió a las redes sociales y dejó al descubierto un insólito antecedente amoroso dentro del mismo círculo artístico. Agregar C5N en









Otra cantante fue señalada en el problema del momento.

El escándalo tras la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sigue sumando revelaciones impactantes. Aunque al principio se aseguró que el final del noviazgo ocurrió de forma pacífica, la controversia estalló con fuerza tras el descargo del cuartetero acusando a su ex de iniciar una historia de amor con Tiago PZK, a quien calificó como un “ex gran amigo”. Sin embargo, la artista salió al cruce y remarcó la frialdad del distanciamiento: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”.

Las versiones sobre la desgastante convivencia se profundizaron en la pantalla de América TV, donde revelaron detalles sobre la supuesta manipulación y el complejo momento de salud que atravesó la cantante. En ese marco, trascendió que el reencuentro entre la referente urbana y el autor bonaerense se dio de manera reciente, cuando él la visitó durante un cuadro delicado. Además, la artista aclaró la situación frente a las acusaciones del cordobés: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad. Es elegir cuidadosamente una parte de la verdad para sugerir una traición”.

Una nueva imagen de los tres protagonistas causó curiosidad. Cuando la polémica ya parecía al límite, una información brindada por la periodista Majo Martino encendió una nueva mecha al salpicar a otra figura estelar del ambiente artístico internacional. De acuerdo a la panelista, el intérprete habría tenido encuentros románticos previos con Cazzu, nada menos que la mejor amiga de la propia La Joaqui. Esta revelación inesperada generó un revuelo inmediato en las plataformas digitales, al conectar al músico con otra referente del género urbano.

La aparición del nombre de la "Jefa del Trap" en el historial afectivo de Tiago PZK agrega un ingrediente explosivo a este cruce entre figuras. Mientras los fanáticos aguardan por un pronunciamiento oficial de la cantante jujeña para aclarar los rumores sobre este antiguo vínculo, las internas del ambiente musical continúan expuestas bajo los reflectores y multiplican los comentarios en los programas de espectáculos.

Así confirmó Luck Ra que La Joaqui y Tiago PZK estaban saliendo La trastiendade la música urbana quedó bajo un fuego cruzado tras la contundente reaparición pública de Luck Ra. Luego de los crecientes rumores de un incipiente noviazgo entre La Joaqui y Tiago PZK, el cordobés decidió romper el silencio con un fuerte descargo en sus redes sociales. La reacción del cuartetero se produjo como respuesta directa al paso de su ex por la pantalla de Luzu TV, donde la referente del RKT sugirió haber sufrido deslealtades en sus vínculos pasados: “No tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie porque no me excita la deslealtad”, afirmó al aire.

Una nueva imagen de ambos protagonistas causó curiosidad. Molesto por los señaIamientos de infidelidad, el autor de «La Morocha» apeló a su cuenta oficial de Instagram para desmentir categóricamente las acusaciones y lanzar la revelación más inesperada del ambiente. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante de mi vida, pero me duele que me sigan vinculando ya que está saliendo con un ex gran amigo mío hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir”, disparó el artista cordobés, confirmando de manera oficial la historia de amor entre su expareja y el músico bonaerense. Con intenciones de dar por cerrado el conflicto mediático y continuar enfocado en su carrera, el cantante prefirió rescatar lo positivo de los dos años de romance vividos con la intérprete. «Nuestra relación terminó y cada uno siguió su camino. No va a cambiar lo mucho que aprendí con ella, pero para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido», concluyó el músico, dejando expuesta una profunda grieta en la escena del entretenimiento nacional que continúa generando repercusiones.