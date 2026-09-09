Confirmado: Roonie Wood tocará en Rosario y ya se pueden conseguir las entradas

La llegada del legendario guitarrista de los Rolling Stones ya es un hecho y se presentará en Rosario el domingo 8 de noviembre con Ronnie Wood & His Ammo Band. El show se suma a la fecha previamente anunciada en Buenos Aires dentro de su gira sudamericana que también pasará por Brasil y Chile.

La llegada del legendario guitarrista de los Rollings Stones ya es un hecho. Ronnie Wood se presentará en Rosario el domingo 8 de noviembre con Ronnie Wood & His Ammo Band. El recital será el primero como solista en la ciudad santafesina y se suma a la fecha previamente anunciada en Buenos Aires, dentro de una gira sudamericana que también pasará por Brasil y Chile, diez años después del histórico América Latina Olé Tour.

Rosario amaneció poblada con afiches de lenguas de los Rolling Stones y despertó la ilusión rolinga

Ayer Rosario amaneció más rolinga que nunca: empapelada de afiches con la icónica lengua de Los Stones con solo un cuarto pintado. Todo hacía suponer que un integrante de la banda haría una escala en la ciudad, sobre todo a sabiendas de que Ronnie Wood ya tenía show confirmado el 6 de noviembre en Buenos Aires.

Finalmente, este miércoles se confirmó la noticia más esperada y Ronnie presentará su álbum Fearless: Anthology 1965–2025, una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

Ronnie Wood vuelve con todo y con un show que promete un viaje eléctrico por seis décadas de carrera, desde sus días en los clubes londinenses con The Birds hasta su legado colosal junto a los Stones.

Habrá joyas inéditas como Mother of Pearl y una versión de A Certain Girl junto a Chrissie Hynde, más la potencia de la irlandesa Imelda May como invitada. Producido por DF Entertainment, será su primer recital solista en la ciudad y parte de un tour sudamericano que también pasará por Brasil y Chile.

Ronnie Wood en Rosario: entradas a la venta para el show del Stone

Las entradas para el show del 8 de noviembre en el Metropolitano de Rosario estarán disponibles únicamente a través de Turbo Entrada, con preventa exclusiva para clientes Santander Visa desde el jueves 10 de septiembre a las 12 hs y venta general a partir del viernes 11 a la misma hora.

Con un repertorio que recorre seis décadas de carrera y suma canciones inéditas, el show promete ser una noche histórica de rock que ningún fan querrá perderse.

Los Stones y Argentina tienen un romance eterno, y Ronnie Wood viene a escribir un nuevo capítulo. Después de cuatro visitas históricas de la banda —con más de 900 mil personas movilizadas y una comunidad rolinga única en el mundo— ahora el guitarrista aterriza en Rosario para un show más íntimo pero igual de épico.

El 8 de noviembre, el Metropolitano se transforma en templo stone, en una noche para celebrar 60 años de rock and roll, con Ronnie al frente y un público argentino que nunca deja de hacerles el aguante.