9 de septiembre de 2026 Inicio
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"Argentina fue el primer ejemplo": Scott Bessent confirmó que EEUU hará política exterior con dólares del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió la utilización de los dólares de su área para intervenir la economía de otros países de la región, como hizo con Argentina durante las últimas elecciones legislativas.

Por
Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Javier Milei.

@OPRArgentina

En unas polémicas declaraciones, el secretario del Tesoro estadounidense defendió la utilización de los fondos del área que encabeza para intervenir en la economía de otros países de América y "crear aliados" en el continente. Scott Bessent puso de ejemplo las últimas elecciones legislativas de Argentina.

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"Nuestro objetivo de política exterior es crear aliados en las Américas. Argentina fue el primer ejemplo de eso, y era mi convencimiento que el Gobierno de Milei tenía políticas sólidas y que la oposición estaba usando los mercados de capital para crear pánico y causar una crisis cambiaria", aseguró Bessent en un coloquio en la Universidad Southern Methodist en Texas.

El funcionario de Trump explicó: "Creíamos que era posible levantar un puente durante las elecciones y que el Gobierno estadounidense ganara dinero y que el presidente Milei cruzara a otro lado y ganara". También recordó los giros a la derecha en Chile, Colombia, Ecuador o Bolivia.

Bessent se jactó incluso de asumir ciertos niveles de riesgo con determinados tipos de operaciones, como sostener el yen porque "tenía una buena idea" de lo que Tokio iba a hacer y desafió a aquellos que quieran apostar contra sus movimientos.

"La gente puede decir que el secretario del Tesoro está asumiendo un riesgo, pero, bueno, ese es mi sueño. Tengo información asimétrica y ahora la casa soy yo", indicó Bessent en la escuela de Negocios Cox.

Elecciones legislativas 2025: el día que Scott Bessent confirmó la intervención de EEUU

Bessent confirmó el 17 de octubre de 2025 la intervención de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar y el Contado con Liquidación (CCL), en medio de la tensión sobre el tipo de cambio, que se vendía arriba de los $1.400.

Además, el funcionario republicano aclaró en X que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina". Los dichos de Bessent tuvieron lugar a 9 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2026.

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario luego de la aprobación de un paquete de ayuda financiera que podría alcanzar los u$s40 mil.

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