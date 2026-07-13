El astrólogo que acertó el resultado ante Suiza vaticinó cómo le irá a la Selección contra Inglaterra

Juan Cruz Sirius analizó el partido frente a los ingleses por la semifinal del Mundial 2026. Se trata del especialista que anticipó el triunfo sobre el conjunto helvético en la anterior ronda.

El astrólogo Juan Cruz Sirius , quien acertó el resultado del partido de la Selección argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , ahora pronosticó el encuentro de la albiceleste frente a Inglaterra por las semifinales. Se tratará de un cruce especial, ya que será la primera vez que el astro Lionel Messi enfrentará a los europeos.

En la red social X, Sirius recordó su vaticinio en el Mundial Qatar 2022, en el que la albiceleste se consagró campeón: "En 2022 meses antes del comienzo del Mundial predije que Argentina jugaría la final, y días antes del partido con Francia pronostiqué el titulo. En 2018 predije que Argentina no tenía ninguna chance astrológica de ser competitiva en ese mundial".

"Casi 3 meses antes del inicio del Mundial 2026, el 22 de abril, publiqué mi predicción para Argentina esta competición: dije que según mi análisis astrológico íbamos a estar por lo menos entre los semifinalistas, peleando por el titulo. Expliqué que debido a la paridad de testimonios astrológicos del seleccionado nacional, era indispensable comparar con la astrología del rival (para semis y eventualmente la final) para dar un pronostico", agregó en esta línea.

También se refirió a la actual Copa del Mundo. "Este pronóstico fue realizado en base a un análisis de diferentes cartas astrales: AFA, debut mundialista 1930, debut ciclo Scaloni 2018, Messi natal y varias cartas y otras técnicas más. Para los que me leen por primera vez... El panorama astrológico argentino para este Mundial podría resumirse en que se distinguen dos energías planetarias: la de Saturno y la de Júpiter. Saturno es un indicador de muchos contratiempos, obstáculos, sufrimiento y a veces frustraciones" , expresó.

ARGENTINA vs INGLATERRA PRONOSTICO ASTROLOGICO En 2022 meses antes del comienzo del Mundial predije que Argentina jugaría la final, y días antes del partido con Francia pronostiqué el titulo. En 2018 predije que Argentina no tenía ninguna chance astrologica de ser competitiva… pic.twitter.com/FdWqDbhbcy

En tanto, Sirius argumentó el motivo por el cual predijo que la Selección argentina llegaría al menos a las semifinales: "Mientras que Jupiter es el planeta de los éxitos, la gloria y la épica. Por eso pronostiqué que Argentina no haría un mundial decepcionante , que no se volvería temprano a casa y que como mínimo estaría en semifinales".

El astrólogo analizó a Inglaterra en la previa del partido de la Selección argentina

Por otro lado, el especialista se refirió al equipo inglés, que viene de derrotar 2-1 a Noruega. "Solo tengo dos de las cuatro cartas astrales principales en las cuales base mi pronostico para Argentina. Cuento con la carta astral debut mundialista y la del ciclo de su DT, pero no tengo la hora rectificada de fundación de la Federación inglesa de futbol (como si tengo de la AFA) ni tampoco la hora de nacimiento de su capitán (como si tengo de Messi). Esto por supuesto dificulta el pronostico", expresó.

"En esas dos cartas astrales que si tengo de Inglaterra presenta bastante similitudes astrológicas con el panorama astrológico de Argentina que vengo describiendo. Tiene buena presencia del planeta más positivo (Júpiter), ya que está transitando a principios de Leo formando buenos aspectos con el Sol y Venus de la carta del ciclo del DT (1º y 3º Aries) y con el ASC y Nodo Norte del debut mundialista de 1950 (1º Sagitario y 3º Aries). Incluso en la carta mensual (revolución lunar) del ciclo Tuchel para Atlanta, tiene a Júpiter elevado en el MC. Lo cual es un indicio muy positivo y peligroso para nosotros", añadió.

En este marco, advirtió que Inglaterra no sería el campeón del torneo: "Pero también Inglaterra tiene una fuerte presencia de Saturno, el planeta de las adversidades y frustraciones. Incluso en mayor medida que Argentina según interpreto, ya que Saturno está en conjunción al Sol y a Venus en la revolución solar (carta anual) del ciclo Tuchel. Esto desde mi interpretación astrológica, parece señalar que es difícil que Inglaterra salga campeón. Al menos con las cartas astrales que cuento".

"El tema es determinar si 'el golpe saturnino' lo recibe en la semifinal o en la final, para eso se necesitaría hilar muy fino astrológicamente con todas las cartas astrales necesarias, que lamentablemente no tengo. Una herramienta astrológica de importancia secundaria, que capaz ayude a dilucidar esto es la posición de la Luna el día del partido. El miércoles estará en el signo de Leo", señaló Sirius.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra. @CONMEBOL

También hizo alusión a los antecedentes. "Realicé una investigación astrológica para identificar en que signo estuvo la Luna en cada partido del Mundial que jugó Argentina desde 1930 a la fecha para ver si encontraba alguna tendencia. Con Luna en Leo Argentina jugó 10 partidos: ganó 7, empató 2 y perdió 1", marcó.

En este marco, mencionó una ventaja de la albiceleste: "Indudablemente la Luna en este signo es favorable para el seleccionado Nacional según refleja esta estadística, perdió solo 1 partido de 10 lo cual está por debajo de lo que es el promedio histórico de derrotas Argentina en Mundiales. Esto por supuesto no asegura el triunfo, pero claramente es un dato estadístico que está dando un indicio alentador del cual podemos aferrarnos. Como se desprende del análisis expuesto, este partido está muy parejo astrológicamente quizás con leve ventaja para Argentina".

Sin embargo, expuso su cautela: "Lamentablemente no puedo ser contundente como lo fui en los anteriores encuentros eliminatorios, principalmente porque me faltan datos astrológicos claves en un contexto que, a diferencia de los anteriores partidos, ahora si considero de mucha paridad en las cartas astrales analizadas. Esa paridad probablemente se vea reflejado en un partido muy duro, que tiene mayores posibilidades de definirse en tiempo extra o penales. La Luna en Leo puede ser el indicador astrológico que desequilibre el fiel de la balanza en favor de Argentina. Espero que así sea, confiemos en que así será".