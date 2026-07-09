Ana Rosenfeld lo denunció en vivo: Mauro Icardi le entregó las hijas a Wanda Nara y un detalle angustió a la empresaria La letrada le contó a Ángel de Brito, que el delantero argentino le entregó a las menores angustiadas y una de ellas tenia un lesión. La empresaria estaría muy angustiada ya que tienen un viaje previsto. Agregar C5N en









Wanda Nara estaría furiosa.

Ana Rosenfeld estuvo en el piso de LAM y lanzó terribles acusaciones sobre Mauro Icardi cuando se refirió al mes que las menores estuvieron viviendo con él. Según informó la abogada, las nenas volvieron a la casa de su madre con graves problemas físicos y emocionales, por lo que tuvieron que ser atendidas.

Según relató la letrada, el mes que Francesca e Isabella convivieron con el delantero y su pareja Eugenia Suárez, no fue como las menores esperaban, “las nenas estuvieron todo un mes con Icardi. Las nenas volvieron angustiadas", señaló.

Luego la defensora de Wanda, se refirió a la grave irresponsabilidad por parte de Icardi, ya que tuvieron que ver con la salud de las dos menores: “Mientras criticaban a mi clienta, las niñas no fueron a hacer los tratamientos. No hizo nada. Solo dos veces, eso eran cuestiones que debían cumplirse", y agregó que debido a eso una de las nenas, apenas llegó a la casa de su mamá, tuvo que ser atendida por un médico, “hoy estuvo la nena en una guardia médica por un dolor en un pie".

Luego, la abogada procedió a explicar la actividad que no tenía que hacer -que Mauro sabía-, la cual causó la lesión en la menor, “Wanda recibe a la nena en pantuflas. Esto pasó hace una semana (la lesión), haciendo algo que no podía, que era jugar al fútbol sin zapatillas y con los inflables. La nena está con un cuidado médico", lanzó enojada.

A modo de cierre, Ana explicó que a la empresaria la angustió muchísimo recibir a su hija así y que continuará bajo supervisión médica, ya que la menor acompañará a Nara en una viaje las próximas horas, “la nena está viajando con la mamá mañana", concluyó.