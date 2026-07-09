Ana Rosenfeld lo denunció en vivo: Mauro Icardi le entregó las hijas a Wanda Nara y un detalle angustió a la empresaria

Ana Rosenfeld estuvo en el piso de LAM y lanzó terribles acusaciones sobre Mauro Icardi cuando se refirió al mes que las menores estuvieron viviendo con él. Según informó la abogada, las nenas volvieron a la casa de su madre con graves problemas físicos y emocionales, por lo que tuvieron que ser atendidas.
Según relató la letrada, el mes que Francesca e Isabella convivieron con el delantero y su pareja Eugenia Suárez, no fue como las menores esperaban, “las nenas estuvieron todo un mes con Icardi. Las nenas volvieron angustiadas", señaló.
Luego la defensora de Wanda, se refirió a la grave irresponsabilidad por parte de Icardi, ya que tuvieron que ver con la salud de las dos menores: “Mientras criticaban a mi clienta, las niñas no fueron a hacer los tratamientos. No hizo nada. Solo dos veces, eso eran cuestiones que debían cumplirse", y agregó que debido a eso una de las nenas, apenas llegó a la casa de su mamá, tuvo que ser atendida por un médico, “hoy estuvo la nena en una guardia médica por un dolor en un pie".
Luego, la abogada procedió a explicar la actividad que no tenía que hacer -que Mauro sabía-, la cual causó la lesión en la menor, “Wanda recibe a la nena en pantuflas. Esto pasó hace una semana (la lesión), haciendo algo que no podía, que era jugar al fútbol sin zapatillas y con los inflables. La nena está con un cuidado médico", lanzó enojada.
A modo de cierre, Ana explicó que a la empresaria la angustió muchísimo recibir a su hija así y que continuará bajo supervisión médica, ya que la menor acompañará a Nara en una viaje las próximas horas, “la nena está viajando con la mamá mañana", concluyó.