Mundial 2026: Argentina buscará romper una maldición vigente desde 1962 La selección de Lionel Scaloni se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y a un paso de la final. Además de enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final, intentará conseguir un logro que ningún campeón vigente pudo alcanzar desde 1962. Por Agregar C5N en









Mundial 2026: Argentina buscará romper una maldición vigente desde 1962

Tras eliminar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, la selección Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora buscará quebrar una maldición que se mantiene intacta desde hace 64 años: ningún seleccionado logró retener el título mundial desde que Brasil conquistó los torneos de Suecia 1958 y Chile 1962.

Desde entonces, todos los campeones que llegaron al Mundial siguiente fueron eliminados antes de volver a levantar la Copa. Algunas selecciones quedaron en el camino durante la fase de grupos, mientras que otras alcanzaron instancias decisivas, pero ninguna consiguió repetir el éxito.

La Albiceleste quedó a dos victorias de romper esa tendencia. Después de un exigente recorrido en las fases eliminatorias, el conjunto argentino tendrá un nuevo desafío frente a una Inglaterra que también debió sufrir para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

View this post on Instagram Los campeones que volvieron a una final, pero no pudieron retener el título Desde que Brasil logró el bicampeonato en Suecia 1958 y Chile 1962, ningún campeón del mundo consiguió repetir la conquista. Sin embargo, cuatro selecciones estuvieron muy cerca de cortar esa racha: alcanzaron la final del Mundial siguiente, aunque terminaron perdiéndola.

Argentina: después de consagrarse en México 1986 , alcanzó nuevamente la final en Italia 1990 , pero perdió 1-0 frente a Alemania Federal con el recordado penal convertido por Andreas Brehme.

después de consagrarse en , alcanzó nuevamente la final en , pero perdió frente a Alemania Federal con el recordado penal convertido por Andreas Brehme. Brasil: luego del título obtenido en Estados Unidos 1994 , llegó a la final de Francia 1998 , donde fue superado 3-0 por el conjunto local. Sin embargo, Brasil volvió a llegar a una final el mundial siguiente y se quedó con la Copa del Mundo 2002.

luego del título obtenido en , llegó a la final de , donde fue superado por el conjunto local. Sin embargo, Brasil volvió a llegar a una final el mundial siguiente y se quedó con la Copa del Mundo 2002. Francia: tras levantar la Copa en Rusia 2018, disputó la final de Qatar 2022 y cayó por penales ante Argentina luego de un inolvidable empate 3-3 en los 120 minutos. Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales El seleccionado argentino enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026. La otra semifinal la disputarán España y Francia el martes 14 de julio.