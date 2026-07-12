Mundial 2026: Argentina buscará romper una maldición vigente desde 1962

Tras eliminar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, la selección Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora buscará quebrar una maldición que se mantiene intacta desde hace 64 años: ningún seleccionado logró retener el título mundial desde que Brasil conquistó los torneos de Suecia 1958 y Chile 1962.
Desde entonces, todos los campeones que llegaron al Mundial siguiente fueron eliminados antes de volver a levantar la Copa. Algunas selecciones quedaron en el camino durante la fase de grupos, mientras que otras alcanzaron instancias decisivas, pero ninguna consiguió repetir el éxito.
La Albiceleste quedó a dos victorias de romper esa tendencia. Después de un exigente recorrido en las fases eliminatorias, el conjunto argentino tendrá un nuevo desafío frente a una Inglaterra que también debió sufrir para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
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Los campeones que volvieron a una final, pero no pudieron retener el título
Desde que Brasil logró el bicampeonato en Suecia 1958 y Chile 1962, ningún campeón del mundo consiguió repetir la conquista. Sin embargo, cuatro selecciones estuvieron muy cerca de cortar esa racha: alcanzaron la final del Mundial siguiente, aunque terminaron perdiéndola.
- Argentina: después de consagrarse en México 1986, alcanzó nuevamente la final en Italia 1990, pero perdió 1-0 frente a Alemania Federal con el recordado penal convertido por Andreas Brehme.
- Brasil: luego del título obtenido en Estados Unidos 1994, llegó a la final de Francia 1998, donde fue superado 3-0 por el conjunto local. Sin embargo, Brasil volvió a llegar a una final el mundial siguiente y se quedó con la Copa del Mundo 2002.
- Francia: tras levantar la Copa en Rusia 2018, disputó la final de Qatar 2022 y cayó por penales ante Argentina luego de un inolvidable empate 3-3 en los 120 minutos.
Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales
El seleccionado argentino enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026. La otra semifinal la disputarán España y Francia el martes 14 de julio.
El cruce reeditará uno de los enfrentamientos con mayor historia en las Copas del Mundo. Más allá de la rivalidad entre ambos países, el ganador avanzará a la definición del torneo y quedará a un paso de consagrarse campeón del mundo.