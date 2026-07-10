"Moria tiene mucho...": Wanda Nara sorprendió al hablar de Casán, tras las críticas de la conductora La conductora de Telefe dejó en claro que quiere terminar con la polémica, teniendo en cuenta la vigencia y la trayectoria en el medio de La One. Agregar C5N en









Nara respondió a las críticas que la famosa hacía de ella en los medios. Redes sociales

Después de varias idas y vueltas, Wanda Nara decidió responder a las críticas de Moria Casán sobre su manejo con Mauro Icardi, Eugenia "China" Suárez y las nenas de la empresaria y el futbolista. "Moria tuvo mucho taco caminado...", apuntó la mediática.

La conductora de Telefe rompió el silencio y habló del respetuo mutuo: "Yo soy yo, Moria es Moria y Susana es Susana. Moria tiene mucho taco caminado y conoce el medio como nadie. Yo la admiro mucho como estrella, como mujer y como personaje. Entiendo su juego”, fue parte del elogio de la empresaria a la exvedette.

La dueña de Wanda Cosmetics habló en Bondi y fue contundente sobre la vigencia de la diva, aunque dejó en claro que son mujeres que tienen distintas formas: "Tenemos distintas trayectorias y caminos. Admiro que a las 9 de la mañana haga un programa y esté impecable como está. Yo si hiciera eso tendría que levantarme a las 3 de la mañana".

"Mi comentario siempre hacia Moria es de admiración. Tampoco tiene la necesidad de hacer lo que hace y ahí está, por oficio, por lo profesional, por amor y porque es laburo”, cerró Nara y terminó con la polémica.

Moria Casán analizó el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, asegurando que Wanda "sigue muy enamorada" de él y "no puede soltar" la relación. Además, definió a Ekaterina Ojeda como una mujer con fama de "trepadora y buscavidas", deslizando que estaría vinculada a Wanda en el escándalo con el futbolista. "La One" eligió no opinar sobre la posición de La China pero si de la RRPP que quedó como la tercera en discordia, entre la modelo y el futbolista: "Eka está en Disney", remarcó Casán.