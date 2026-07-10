IR A
IR A

"Moria tiene mucho...": Wanda Nara sorprendió al hablar de Casán, tras las críticas de la conductora

La conductora de Telefe dejó en claro que quiere terminar con la polémica, teniendo en cuenta la vigencia y la trayectoria en el medio de La One.

Nara respondió a las críticas que la famosa hacía de ella en los medios.

Nara respondió a las críticas que la famosa hacía de ella en los medios.

Redes sociales

Después de varias idas y vueltas, Wanda Nara decidió responder a las críticas de Moria Casán sobre su manejo con Mauro Icardi, Eugenia "China" Suárez y las nenas de la empresaria y el futbolista. "Moria tuvo mucho taco caminado...", apuntó la mediática.

La actriz rompió el silencio luego de su salida.
Te puede interesar:

Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y sorprendió: "Me encantan..."

La conductora de Telefe rompió el silencio y habló del respetuo mutuo: "Yo soy yo, Moria es Moria y Susana es Susana. Moria tiene mucho taco caminado y conoce el medio como nadie. Yo la admiro mucho como estrella, como mujer y como personaje. Entiendo su juego”, fue parte del elogio de la empresaria a la exvedette.

La dueña de Wanda Cosmetics habló en Bondi y fue contundente sobre la vigencia de la diva, aunque dejó en claro que son mujeres que tienen distintas formas: "Tenemos distintas trayectorias y caminos. Admiro que a las 9 de la mañana haga un programa y esté impecable como está. Yo si hiciera eso tendría que levantarme a las 3 de la mañana".

"Mi comentario siempre hacia Moria es de admiración. Tampoco tiene la necesidad de hacer lo que hace y ahí está, por oficio, por lo profesional, por amor y porque es laburo”, cerró Nara y terminó con la polémica.

Moria Casán analizó el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, asegurando que Wanda "sigue muy enamorada" de él y "no puede soltar" la relación. Además, definió a Ekaterina Ojeda como una mujer con fama de "trepadora y buscavidas", deslizando que estaría vinculada a Wanda en el escándalo con el futbolista. "La One" eligió no opinar sobre la posición de La China pero si de la RRPP que quedó como la tercera en discordia, entre la modelo y el futbolista: "Eka está en Disney", remarcó Casán.

Moria Casán, sobre el elogio de Wanda Nara

Al escuchar las declaraciones en su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán dejó de lado su histórica armadura filosa y mostró un costado mucho más tierno y receptivo. El agradecimiento: “La verdad que un amor, gracias”, reaccionó Moria al aire. En este sentido, recordó que “ella siempre tuvo la mejor conmigo. Un tiempo atrás, en el programa de Gerardo Rozín, ella me pidió consejos, tips. Le dije que era un michifuz legal y se rió. Divina. Todo más que bien”, ironizó La One.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

La famosa conductora comentó porque no mira a la Selección.

La verdad por la que Moria Casán no mira los partidos de la Selección en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

últimas noticias

Comodoro Rivadavia: discutió con su mujer y le arrojó aceite caliente en el rostro

Comodoro Rivadavia: discutió con su mujer y le arrojó aceite caliente en el rostro

Hace 2 minutos
Esperanza Gracia sostiene que el gran aprendizaje de julio será la renovación personal. Cada signo tendrá la oportunidad de dejar atrás aquello que ya no le aporta valor y enfocarse en construir un futuro más alineado con sus verdaderos deseos.

Esperanza Gracia reveló los principales desafíos del horóscopo de julio para cada signo: "Fuerte deseo de amar"

Hace 4 minutos
Celeste Cid volvió a estar en el centro de la escena luego de mostrar un inesperado cambio estético que generó repercusión entre sus seguidores.

Look por el Mundial 2026: así fue la sorprendente transformación de Celeste Cid

Hace 5 minutos
El protagonista inesperado que tuvo el duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Es argentino, estuvo a metros de los jugadores en el Mundial 2026 por el himno y se volvió viral: qué hizo

Hace 8 minutos
Para el debut de la nueva etapa, ya trascendieron algunos de los nombres que participarían del primer programa.

Guerra del rating: el programa que buscará darle pelea a Mirtha Legrand

Hace 9 minutos