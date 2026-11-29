El músico británico Damon Albarn llegó a la Argentina para cerrar con Gorillaz la jornada inaugural del Primavera Sound Buenos Aires, pero su participación en la escena local no se quedó ahí. El líder de Blur sorprendió al público en la madrugada de este domingo al sumarse como invitado al show de Damas Gratis en Ciudad Cultural Konex, donde subió al escenario junto a Pablo Lescano para tocar la melódica, su instrumento característico. También compartieron un encuentro junto al productor Bizarrap.
En medio de la actuación, Lescano detuvo brevemente la canción que interpretaba para presentar al cantante inglés ante el público de Cumbia Konex. "Vamos a decirle welcome to Argentina, Damas Gratis en vivo tocando para Damon de Gorillaz. Bienvenido", expresó.
Además del cruce sobre el escenario, el encuentro quedó inmortalizado en el camarín con una foto junto a Bizarrap, quien también estuvo presente en el evento. Una nueva aventura de Albarn en suelo argentino.
Quién toca este domingo en el Primavera Sound Buenos Aires
En tanto, el Primavera Sound Buenos Aires continúa este domingo en el Club Ciudad de Buenos Aires con The Strokes como número principal y otros artistas como FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina, Santiago Motorizado, Juana Aguirre, underscores, Smerz, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Babeblade (reubicado del sábado al domingo), Fin del Mundo, Pizza, sunlid y Yeyo.