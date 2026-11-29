El líder de Gorillaz se subió al escenario para tocar cumbia con Damas Gratis Tras cerrar la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires, Damon Albarn fue el invitado sorpresa de Pablo Lescano. Agregar C5N en









Damon Albarn fue el invitado sorpresa de Pablo Lescano.

El músico británico Damon Albarn llegó a la Argentina para cerrar con Gorillaz la jornada inaugural del Primavera Sound Buenos Aires, pero su participación en la escena local no se quedó ahí. El líder de Blur sorprendió al público en la madrugada de este domingo al sumarse como invitado al show de Damas Gratis en Ciudad Cultural Konex, donde subió al escenario junto a Pablo Lescano para tocar la melódica, su instrumento característico. También compartieron un encuentro junto al productor Bizarrap.

En medio de la actuación, Lescano detuvo brevemente la canción que interpretaba para presentar al cantante inglés ante el público de Cumbia Konex. "Vamos a decirle welcome to Argentina, Damas Gratis en vivo tocando para Damon de Gorillaz. Bienvenido", expresó.

Además del cruce sobre el escenario, el encuentro quedó inmortalizado en el camarín con una foto junto a Bizarrap, quien también estuvo presente en el evento. Una nueva aventura de Albarn en suelo argentino.