La triste noticia la confirmó la representante del vocalista estadounidense a través de un comunicado en el que precisó que el artista estaba rodeado de su familia.

The Beach Boys una de las bandas más influyentes del rock y el pop estadounidense.

La música mundial está de luto tras la confirmación de la muerte del músico Mike Love, vocalista y cofundador de la banda The Beach Boys . Si bien no confirmaron la causa de su deceso, atravesaba serios problemas de salud.

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La triste noticia fue anunciada por parte de la representante del artista, Kate Altman, a través de un comunicado donde aseguró que el estadounidense falleció rodeado de su familia y si bien no especificó el motivo, fuentes locales aseguran que habría sufrido una descompensación.

“Un ícono cultural estadounidense que será recordado por su talento singular y por inspirar a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música y la alegría que sentía al actuar para sus queridos seguidores ", se lee en al anuncio.

La cadena televisiva NBC, informó que los paramédicos respondieron a una emergencia médica en Malibú alrededor de las 5 de la tarde de este sábado 28 de noviembre , que se cree que estaba relacionada con Love. La salud del artista había sido motivo de preocupación en el último tiempo, ya que sus actuaciones con la banda se fueron disminuyendo este verano, incluyendo tres conciertos en el Hollywood Bowl en julio para el espectáculo anual de fuegos artificiales del recinto.

Al mismo tiempo, varias fechas de gira se cancelaron pocas semanas después de los conciertos en el Bowl, alegando la necesidad de que Love se “recuperara”. Finalmente regresó para solo dos conciertos, actuando sentado durante ambas noches. Su último concierto con los Beach Boys fue el 10 de octubre en el Ryman Auditorium de Nashville.

Quién fue Mike Love

Michael Edward, nombre original de Mike Love, nació en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, y fundó The Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson y su amigo Al Jardine. Su voz de barítono resultó determinante en las armonías vocales del grupo y su pluma dio origen a las letras de éxitos mundiales como California Girls, Good Vibrations, I Get Around y Kokomo.

Durante las últimas décadas, Love mantuvo activo el nombre de la agrupación en giras internacionales como el único miembro original permanente en escena, consolidando el legado de una de las bandas más influyentes en la historia del rock y el pop mundial.

El artista escribió varios de los principales éxitos iniciales de la banda que alcanzaron el top 10 junto con Brian Wilson, incluyendo “Surfin' Safari”, “Be True to Your School”, “Shut Down”, “California Girls”, “When I Grow Up (To Be a Man)”, “Dance, Dance, Dance”, “Fun, Fun, Fun”, “All Summer Long”, “The Warmth of the Sun”, “Wouldn't It Be Nice” y los éxitos que encabezaron las listas “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” y “Good Vibrations”.

En su autobiografía de 2016, Good Vibrations, el músico de 85 años reflexionó sobre la reputación de su primo como el genio de la banda y señaló sin rodeos en un pasaje muy citado: “Para aquellos que creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo”.

Ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Beach Boys en 1988. Sorprendió al público en la ceremonia de inducción con un discurso inusualmente combativo en el que atacó con lenguaje soez a los ya incorporados Mick Jagger y Paul McCartney.