El insólito motivo que desató una feroz pelea en Gran Hermano: "Relajate un poco"

Un festejo que terminó de la peor manera por la distribución de la comida. El fuerte cruce entre los participantes y las repercusiones dentro del reality tras el tenso momento.

Lo que estuvo a punto de ser una celebración se transformó casi en un escándalo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada , debido a que la torta armada para conmemorar los 100 días provocó una intensa discusión por la repartición de las porciones. Manuel Ibero y Catalina "Titi" Tcherkaski asumieron la tarea de dividir el pastel, momento que Sol Abraham aprovechó para lanzar un comentario.

Santiago del Moro se cansó y le dijo todo a los participantes de Gran Hermano: "Me lo dicen en la carita"

“ Abogados cuando conviene y jueces cuando conviene ”, murmuró por lo bajo la participante que acababa de regresar al juego, pero Manu llegó a escucharla y le contestó al instante: “ No, te explico si querés para que lo entiendas, porque por ahí te cuesta . Nosotros dividimos las cosas en 23”. Frente a ese cruce, Brian Sarmiento intervino para respaldar a su compañera: “ Pará, para, ¿por qué le hablás así? ”.

“Le estoy explicando… vos no me vengas a decir a mí cómo se habla, porque vos sos una persona… con tu historial vos no me podés explicar nada ”, le contestó el exfutbolista, que no se guardó nada: “¿Qué tiene que ver que te explique cómo hablar? ¿Qué tiene que ver el historial? El historial es tuyo también, entonces vos no podes ni hablar. ¿Qué le venís a hablar a Sol así? Ningunearla. ¿Qué te pasa que hablás así? Relajate un poco ”.

Tamara Paganini observó que la comida no siempre se divide en 23 partes, a lo que Titi reaccionó enseguida: “Cuando ellas no tienen qué comer se divide en 23 para que tengan su parte para negociarla”. En ese instante, Manuel rememoró: “Por eso Sol agarró un huevo más porque ella no come carne. Gracias por darme la razón ”.

Desde el streaming room, Sol optó por desahogarse con Brian: “La verdad a mí me hizo sentir muy incómoda. Pero por el otro lado digo, qué bueno que se están cayendo las caretas. Hablo puntualmente de Manuel, es una persona reprimida, tiene una personalidad ahí guardada y se re nota”.

Por su lado, Andrea del Boca le señaló: “Busca hacer quilombo para tener entidad en la casa, si no tiene eso no…”. A lo que Manuel le manifestó: “En realidad busca cuestionar las cosas que funcionan a propósito… La gente de mierda se junta con gente de mierda”. Esta tensa conversación dejó en claro que la convivencia está totalmente rota y que las alianzas dentro del reality volvieron a cambiar de forma drástica.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La reciente ronda de votación en Gran Hermano configuró una placa de nominados compuesta por Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Juanicar, Solange Abraham, Andrea Del Boca, Yipio y Franco Zunino. Si bien la elección de los jugadores estableció un rumbo claro, la determinación definitiva de la líder de la semana, Titi Tcherkaski, alteró la lista que se había armado en primera instancia.

Placa Gran Hermano

Tras el juego especial que determinó quiénes tenían permitido votar y quiénes quedaban fuera de la gala, los participantes autorizados pasaron por el confesionario. El voto ubicó en la cuerda floja a Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Juanicar, Solange Abraham, Yipio, Franco Zunino y Tamara Paganini. A esta lista se incorporó Matías Hanssen, quien recibió un castigo por parte del "Big" por haber dialogado sin el microfono.

No obstante, la gala aún reservaba una jugada fundamental. En su rol de líder de la semana, Titi dispuso de la ventaja de remover a un nominado de la placa y agregar a otro. La participante optó por rescatar a Tamara Paganini y meter en su reemplazo a Andrea Del Boca, un giro que provocó asombro entre sus compañeros. La maniobra de la líder contó con una explicación clara.

Con ese movimiento busca repartir votos y evitar que alguno de los integrantes más cercanos a su grupo quede demasiado expuesto en la votación del público. De este modo, la lista de candidatos a abandonar la casa experimentó un vuelco significativo en comparación con la que se había estructurado luego del voto inicial.