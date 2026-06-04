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La jugada maestra que cambió todo: quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano

La líder de la semana modificó la composición de riesgo con un movimiento que nadie anticipaba y dejó a ocho participantes en manos del público. La votación mezcla voto positivo y negativo antes de la próxima eliminación.

Nueva placa de Gran Hermano.

Nueva placa de Gran Hermano.

Titi Tcherkaski usó su beneficio de líder y cambió el escenario de cara a la 14° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora decidió bajar a Tamara Paganini de la placa y subir en su lugar a Andrea del Boca, una movida que redistribuyó el riesgo dentro del juego y dejó a ocho participantes expuestos al voto del público.

Una fuerte discusión se generó en una actividad de la casa.
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La placa definitiva de la semana 15 quedó integrada por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan "Juanicar" Caruso, Solange Abraham, Yisela "Yipio" Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen, quien ya arrastraba una nominación por sanción de la semana anterior. La lógica detrás del movimiento de Titi fue estratégica, ya que incorporó a la actriz para dispersar los votos del público y reducir la exposición de los jugadores más cercanos a su grupo.

Otro momento que marcó la noche fue la intervención de Santiago del Moro, quien interrumpió la dinámica para dirigirse directamente a los participantes: "Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá. Yo veo todo, chicos". Luego suavizó el tono: "Les quiero pedir disculpas porque no llego a hablar con todos o simplemente hablo con el que me enfoca la cámara".

La semana también estuvo marcada por la salida voluntaria de Gladys "La Bomba Tucumana", quien abandonó la casa por la puerta giratoria argumentando que el encierro la había superado. Para cubrir ese lugar, la producción utilizó un Golden Ticket e hizo ingresar a la actriz Alejandra Majluf, cuya entrada generó un emocionante reencuentro con Andrea del Boca. A eso se sumó el regreso de Solange Abraham, que volvió a la competencia luego de haber sido expulsada.

titi gran hermano 2026

Cómo votó cada participante en Gran Hermano

La distribución de votos de la noche mostró una concentración marcada sobre Brian Sarmiento, que terminó siendo el jugador más nominado.

  • Charlotte Caniggia: 2 votos a Brian Sarmiento, 1 a Solange Abraham
  • Cola: 2 votos a Yipio, 1 a Nigro
  • Manuel Ibero: 2 votos a Brian Sarmiento, 1 a Zunino
  • Brian Sarmiento (nominación espontánea): 3 votos a Zunino, 2 a Emanuel Di Gioia
  • Mariela Prieto: 2 votos a Tamara, 1 a Yipio
  • Emanuel Di Gioia: 2 votos a Juanicar, 1 a Brian Sarmiento
  • Andrea del Boca (anulados por beneficio de Tati Luna): 2 votos a Solange Abraham, 1 a Brian Sarmiento
  • Nenu López: 2 votos a Campanita, 1 a Cinzia
  • JC: 2 votos a Zunino, 1 a Juanicar
  • Tamara Paganini: 2 votos a Emanuel Di Gioia, 1 a Yipio
  • Yipio: 2 votos a Tamara, 1 a Brian Sarmiento
  • Titi Tcherkaski: 2 votos a Emanuel Di Gioia, 1 a Solange Abraham
  • Zunino: 2 votos a Juanicar, 1 a Brian Sarmiento
  • Nigro: 2 votos a Solange Abraham, 1 a Brian Sarmiento
  • Juanicar: 2 votos a Brian Sarmiento, 1 a Zunino
Brian Sarmiento - Gran hermano

No pudieron votar Luana Fernández, Yanina Zilli, Pincoya, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Campanita, quienes recibieron tarjetas rojas en el reparto de cajas que realizó Titi como parte de su beneficio de liderazgo. Por otro lado, la dinámica de votación del público tendrá una particularidad esta semana, ya que las primeras 24 horas serán con voto positivo y los días siguientes pasarán a voto negativo hasta la 16° gala de eliminación, prevista para el lunes 8 de junio.

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