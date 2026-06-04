Cristian U fue contundente y eligió quiénes merecen llegar a la final de Gran Hermano

El histórico campeón del reality no dudó al momento de elegir a sus candidatos y fue lapidario con el resto de los concursantes.

El ganador de Gran Hermano 2011, Cristian U , tomó posición sobre el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió a tres participantes que, según su análisis , merecen disputar la instancia decisiva del reality de Telefe . Lo hizo a través de sus redes sociales, respondiendo a la insistencia de sus seguidores que le pedían una opinión sobre el certamen.

Santiago del Moro se cansó y le dijo todo a los participantes de Gran Hermano: "Me lo dicen en la carita"

Su veredicto no tuvo matices. "Hay tres personas que entendieron un poco de esto, se calientan cuando se tienen que calentar, se enojan cuando se tienen que enojar, y se enfrían cuando deben enfriarse", afirmó, definiendo los criterios con los que evaluó a los participantes. El resto del plantel recibió una crítica que no dejó lugar a dudas.

El primero en su lista fue Emanuel Di Gioia , a quien describió como el más destacado del grupo y le dedicó el elogio más extenso. En segundo lugar ubicó a Manuel Ibero, y cerró el podio con Pincoya . Para todos los demás, la sentencia fue directa: "El resto, lo digo con todo respeto, chicos, vayan a La casa de los famosos, hagan un Gran Geriátrico, no sé, hagan algo distinto para poder concursar y ver si lo pueden ganar porque es lamentable".

Cristian U aclaró que no sigue el programa con regularidad, pero que lo poco que ve le alcanzó para formarse una opinión: "No sé si alguien lo merece, pero de lo poco que veo, porque realmente no lo veo tanto, debo decir que tengo tres personas que me llaman mucho la atención".

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano esta semana

La semana 14 dejó una placa de 10 participantes en riesgo, la primera en la que los jugadores ingresados por el repechaje participaron activamente como nominadores. La nómina quedó conformada por Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela "Yipio" Pintos, Cinzia Francischiello, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Gladys "La Bomba Tucumana", Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Cuatro de esos nombres llegaron a la placa de forma directa por sanción: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero y Yipio fueron enviados por Gran Hermano antes de la gala de nominación por haber hablado del exterior dentro de la casa. Los votos de Titi Tcherkaski, en tanto, fueron anulados por Eduardo Carrera, lo que también incidió en la composición final.

SANTIAGO DEL MORO TELEFE GRAN HERMANO GH Captura de Telefe

La dinámica de la semana establece que durante las primeras 24 horas la placa funciona en modo positivo, por lo que el jueves bajarán los participantes más votados favorablemente. Luego se invierte y avanza hacia la gala de eliminación prevista para el lunes 1 de junio. El público puede votar enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.