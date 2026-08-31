Mariana Muzlera subió una historia muy particular en sus redes sociales y la cuestionaron fuerte por mostrarse desconectada de la disputa legal y financiera con la cantante.

Tras la auditoría de las ganancias de Tini Stoessel y el escándalo familiar que explotó al conocerse que la cantante no tiene poder sobre sus ganancias, la madre de la artista se mostró en la playa este domingo y le llovieron críticas en X por estar desconectada de la polémica financiera y legal.

Mariana Muzlera tiene una casa en Miami, está separada de Alejandro Stoessel desde 2022 luego de 27 años de matrimonio y administra una marca de bikinis y trajes de baño. En una de las imágenes que compartió en Instagram se la ve bronceada, en malla, con un sombrero veraniego y un vaso con bombilla caminando por la playa.

" ¿Quién te hizo la carita? ", le cuestionó una usuaria en X y otro deslizó: "Mientras tanto, la mamá de Tini...". " Ni un drama la mamá de Tini ", observó una usuaria.

"Qué necesidad de mostrarse sabiendo que está todo el mundo hablando de Tini. Se muestra como una pendeja, esta mina no está bien ", apuntó otra persona en la misma red social y otro comentario señaló: "Todo lo que tiene y hace es gracias a la hija".

Un usuario llevó la crítica más allá y editó una de las fotos veraniegas que compartió Muzlera para agregarle la frase " Gracias, Tini, por las vacaciones gratis ". " No pensé tener que aclarar esto chicos, pero: es un chiste ", afirmó el editor luego de que su publicación alcanzara las 3 millones de visualizaciones.

Lo cierto es que la opinión pública parece respaldar a la joven artista por sobre sus padres y están dispuestos a señalarlos en defensa de la cantante.

Los padres no son los únicos que se beneficiaron de las ganancias de Tini Stoessel

Fran Stoessel figuraría como propietario en varios emprendimientos comerciales y boliches del exterior como Banana en Madrid y su importante local llamado Sendero, ubicado en Costanera, según todo lo que explicó la panelista en el programa de América. También fue uno de los accionistas de La Casa Stream, pero ya no más.

Además, tendría vínculos en sociedades internacionales como QVT Management, una sociedad radicada en Estados Unidos compartida con su padre Alejandro Stoessel y vinculada a la facturación de contratos y acuerdos comerciales de la carrera de Tini.

El modelo es el hermano mayor de la cantante y novia de Rodrigo de Paul. Redes Sociales

Paula Varela en Intrusos fue quien se refirió al tema y reveló que Tini comenzó a prestar atención a los negocios que hacía su hermano y a preguntarse de dónde provenía el dinero para llevarlos adelante. "Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, que Fran tiene muchos boliches, uno de ellos es el Banana de Madrid”, amplió la periodista sobre uno de los locales nocturnos que posee el joven en España.

Frente a esta situación, la reacción de la artista fue cuestionar los ingresos reales de su hermano. “Entonces lo que ella se pregunta en un punto es: perfecto, todo esto está a nombre de él, ¿de dónde lo hizo si no trabaja Fran? Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas", agregó Paula sobre la frase que detonó la interna.

Las críticas a la madre de Tini Stoessel

no pense tener que aclarar esto chicos pero: es un chiste pic.twitter.com/NXAsruVanu — lucas (@birratini) August 30, 2026

Mientras tanto la mamá de Tini… pic.twitter.com/AHmBctk6rA — Santi Peretti (@SantiagoPeretti) August 31, 2026

Ni un drama la mamá de Tini — Patricia Cotognini (@OLIVOSPATRI) August 31, 2026