Brisa Salud realizará el X Congreso de Enfermería: cómo inscribirse

La décima edición se realizará el 29 y 30 de octubre, de manera virtual y gratuita, con especialistas nacionales e internacionales y una agenda orientada a los desafíos actuales y futuros de la enfermería en Latinoamérica.

BRISA Salud & Bienestar llevará a cabo los próximos 29 y 30 de octubre la décima edición del Congreso BRISA de Enfermería , una convocatoria de capacitación profesional a la que podrán acceder, en forma virtual y gratuita, personal de Enfermería, auxiliares y estudiantes de Enfermería de Argentina y Latinoamérica.

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Bajo el lema “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar” , el programa académico abordará los principales desafíos actuales de la profesión y contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, que compartirán experiencias y conocimientos vinculados con la investigación, la gestión y la práctica clínica.

“En un mundo sanitario que cambia a ritmos vertiginosos, la actualización y la formación continua son herramientas que nos permiten empoderar nuestra disciplina. Por eso, este congreso no es una mera reunión académica, sino un espacio para impulsar la profesión y reflexionar sobre el futuro de los cuidados y de los sistemas de salud”, destacó el licenciado en Enfermería que preside el Congreso, Héctor Eduardo Ponce.

La agenda estará organizada en torno a temáticas vinculadas con el liderazgo y desarrollo profesional de la enfermería; seguridad del paciente y calidad asistencial; innovación e Inteligencia Artificial; formación y desarrollo de competencias; nuevos modelos de atención; cuidados especializados; bienestar y humanización del cuidado; y ética y regulación profesional . También se desarrollarán mesas de diálogo destinadas a complementar la formación profesional desde una mirada integral del cuidado y la salud.

En este marco, el Congreso busca promover el aprendizaje y la aplicación de prácticas basadas en evidencia , fortalecer la calidad y seguridad del cuidado, impulsar a las nuevas generaciones de profesionales y explorar nuevas herramientas y modelos para el ejercicio de la enfermería.

El X Congreso de Enfermería organizado por Brisa Salud será virtual.

“La enfermería es una disciplina dinámica y en constante evolución, en la que la formación continua constituye una responsabilidad ética y profesional. Esta décima edición refleja nuestro compromiso con la promoción de la salud y el bienestar y con la formación integral de los profesionales, ampliando su alcance a toda la región”, afirmó la doctora Leila Cura, presidenta de BRISA Salud & Bienestar.

El Congreso BRISA de Enfermería se realiza desde 2018 y fue ampliando progresivamente su alcance, especialmente a partir de la incorporación de la modalidad virtual. La edición 2025 alcanzó un récord de 24.000 conexiones, consolidando la llegada regional de la iniciativa. Su modalidad online y gratuita permite ampliar el acceso a oportunidades de capacitación para profesionales de distintos puntos de Latinoamérica.

Cómo inscribirse en el X Congreso de Enfermería organizado por Brisa Salud

Las inscripciones se encuentran abiertas en www.brisaenfermeros.com y son gratuitas. La participación es en modalidad virtual, y los asistentes podrán recibir el correspondiente certificado.