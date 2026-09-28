28 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Revelaron los audios del VAR de Rosario Central vs. Estudiantes: las explicaciones de las polémicas

La Liga Profesional difundió las conversaciones entre el árbitro principal Darío Herrera y Jorge Baliño, tras el triunfo del Canalla sobre el Pincha en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional.

Por
La Liga Profesional difundió los audios de Rosario Central vs. Estudiantes.

La Liga Profesional difundió los audios de Rosario Central vs. Estudiantes.

Captura de YouTube
Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. 
Te puede interesar:

Se reprogramaron las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura por los amistosos de la Selección

La organización publicó en YouTube cómo fueron las conversaciones entre el VAR y Darío Herrera, en las dos jugadas más polémicas del encuentro. En la primera, el árbitro principal sancionó un polémico penal por una falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti y luego Ángel Di María anotó de penal para Rosario Central en el primer tiempo. Luego, en el complemento, el delantero Adolfo Gaich cabeceó para Estudiantes y la pelota pegó en la mano de Ignacio Ovando, defensor del Canalla.

En este marco, la Liga Profesional primero divulgó el diálogo sobre el penal cobrado al equipo santafesino. "La rodilla en el muslo. Hay un contacto para mí imprudente. Darío, te voy a invitar porque para mí hay un contacto imprudente de González Pirez. Fijate que si bien Copetti viene corriendo por delante, él sigue en su carrera hacia adelante y González Pirez le termina impactando ahí", expresó el árbitro Jorge Baliño, quien estuvo a cargo del VAR.

En tal sentido, luego Herrera le consultó si la acción ocurrió en el área, a lo que Baliño respondió que "tiene el pie sobre la línea", por lo que el juez principal sancionó la pena máxima.

En tanto, después revisaron la posible mano sancionable de Ovando. "Para mí, el movimiento natural de la mano. Está todo chequeado. El balón pega en la mano pero es un movimiento natural. Está mirando hacia abajo. La mano está por delante de su cabeza y la viene cerrando. No hay movimiento adicional ni nada", señaló el árbitro del VAR.

Supercopa Internacional: el final escandaloso del partido entre Rosario Central y Estudiantes

¡Rosario Central es el nuevo campeón de la Supercopa Internacional! El Canalla dio vuelta un partido increíble, que lo comenzó perdiendo desde el minuto 1 con gol de Alexis Castro, y con un Ángel Di María intratable, que metió un golazo de tiro libre y convirtió un penal polémico que dio el árbitro Darío Herrera, se llevó la final en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Sobre el cierre, Julián Fernández liquidó el partido, selló el 3-1 definitivo y desató la fiesta de Rosario Central, en una tarde que terminó con un escándalo y empujones entre los jugadores.

La definición de la Supercopa Internacional, entre el campeón del Trofeo de Campeones (el Pincha) y el de la Tabla Anual (el Canalla) comenzó con máxima intensidad y un golpe de entrada para el conjunto platense. Apenas al minuto de juego, Joaquín Tobio Burgos desbordó por la banda izquierda y envió un centro al corazón del área; allí, Guido Carrillo asistió a Alexis "Pucho" Castro, quien definió con precisión de zurda para marcar el 1-0 tempranero a favor de Estudiantes.

A la desventaja inicial se le sumó una seguidilla de lesiones para el equipo dirigido por Alexander Medina. A los 11 minutos del primer tiempo, Gabriel Neves debió retirarse del campo por una dolorosa lesión en su antebrazo tras una mala caída. En su lugar ingresó Jalil Elías, pero tan solo siete minutos después este último también sufrió un fuerte golpe en la rodilla y tuvo que ser reemplazado por Fabricio Pérez, obligando al cuerpo técnico del Pincha a agotar dos ventanas de cambios de forma insólita en menos de 20 minutos de juego.

Ángel Di María fue la gran figura de una tarde inolvidable para Rosario Central.

Ángel Di María fue la gran figura de una tarde inolvidable para Rosario Central.

Frente al desconcierto del rival, Rosario Central aprovechó el envión para emparejar las cosas gracias a la jerarquía de Ángel Di María. A los 22 minutos, Fideo metió un golazo de tiro libre que se clavó en el ángulo del arco custodiado por Fernando Muslera para poner el trámite 1-1. Sobre el cierre del primer tiempo, tras una revisión convocada por Jorge Baliño desde el VAR, el árbitro Darío Herrera sancionó un polémico penal por una falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti; desde los doce pasos, Di María engañó al arquero y dio vuelta el resultado para el 2-1 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el desarrollo del trámite se volvió trabado, con un Central replegado que buscó cuidar la diferencia y salir de contra. Estudiantes empujó en busca de la igualdad con los ingresos de Adolfo Gaich y Lucas Alario en el ataque, acumulando centros al área que chocaron contra la solidez defensiva del Canalla. En el minuto 50 del complemento, con Muslera volcado a buscar el milagroso remate en el área rival, Julián Fernández capitalizó una rápida contra y definió desde lejos para sellar el 3-1 definitivo.

El festejo del gol decisivo desató un cierre escandaloso en Santiago del Estero. Las discusiones en el campo derivaron en empujones y agresiones físicas entre los planteles que continuaron de camino al túnel de vestuarios. La tensión alcanzó su punto máximo con el ingreso del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, al campo de juego para reclamar acaloradamente al juez Darío Herrera, empañando el cierre de una jornada en la que Rosario Central terminó alzando el trofeo de la Supercopa Internacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes.

Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Daniel Osvaldo permanece internado.

La salud de Daniel Osvaldo: su hermano reveló cómo sigue su estado y dio un dato clave

Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Vojvoda había asumido el pasado 22 de junio.

Crisis en Racing: Vojvoda, a un paso de dejar de ser el entrenador tras la derrota ante Boca

El partido de despedida de Messi será el martes 6 a las 20, mientras que los otros dos serán a las 21.

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección: a qué hora será el partido despedida de Messi

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y marcó los tres tantos de la remontada 3-2 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Enner Valencia hizo historia en Boca: los insólitos récords que consiguió con sus tres goles ante Racing

Rating Cero

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Daniela Celis dio detalles de cómo es su relación con Thiago Medina tras la denuncia que recibió

El cruce entre las figuras de la farandula levantó un gran debate.

El inesperado cruce en redes entre Yanina Latorre y Fabián Doman: "Me sorprende de vos"

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

El viejo posteo de Alejandro Stoessel contra Lali Espósito que se viralizó tras su encuentro con Tini

El exdeportista habló sobre su reciente quiebre amoroso.

El fuerte mensaje de Brian Sarmiento tras su separación con Danelik: "Es mi prioridad"

El reality vuelve a estrenarse el canal abierto.

MasterChef Celebrity 2026: a qué hora inicia hoy, quiénes son los participantes y cómo verlo en vivo

últimas noticias

Argentina recurrirá al arbitraje de la ONU para frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

Argentina recurrirá al arbitraje de la ONU para frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

Hace 13 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar, al rojo vivo: tocó un nuevo récord en el Banco Nación y cerró a $1.545

Hace 18 minutos
La Compañía Noroeste S.A. implementa cambios en varios ramales de la línea 343.

Cambios en la línea 343: qué ramales se eliminan y cuál vuelve a un barrio que llevaba meses sin colectivo

Hace 20 minutos
Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Los jugadores de Boca se sumaron al meme viral de Di Lollo y estallaron las redes

Hace 21 minutos
El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Se oficializaron todos los feriados por la visita del papa León XIV

Hace 22 minutos