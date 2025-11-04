IR A
IR A

El Indio Solari volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El artista compartió un dump de fotos en sus redes sociales y escribió: "Grabación en Luzbola". Esto generó emoción entre sus fanáticos.

El Indio Solari subió imágenes con la banda en el estudio de grabación.

El Indio Solari subió imágenes con la banda en el estudio de grabación.

Redes sociales

El artista Indio Solari publicó en su cuenta oficial de Instagram un posteo en el que se lo ve grabando con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un estudio y confirmó la noticia en la leyenda del posteo. Esta noticia entusiasmó a los fanáticos, quienes lo llenaron de comentarios.

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.
Te puede interesar:

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Por primera vez en mucho tiempo, el Indio se mostró en un estudio y en las imágenes se puede ver como graba voces para nuevos proyectos, pero también en la intervención del producto final, ya que se lo puede ver junto a otros músicos de la banda apreciando la pieza recién grabada.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "Grabación en Luzbola @kvkfotos"
View this post on Instagram

En septiembre también había subido una imagen en Luzbola, el estudio de grabación que utiliza con la banda, pero la foto parecía intervenida digitalmente. Sin embargo, los fanáticos se habían ilusionado y ahora lo confirmaron: se vienen nuevas canciones.

La banda se presentará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y ya venden las últimas entradas. Ante el último posteo que subió el Indio se generó incertidumbre de si aparecerá en holograma o si tendrá algún tipo de intervención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

últimas noticias

La Torre dei Conti se derrumbó parcialmente.

Roma: murió un obrero que había sido rescatado tras el derrumbe de una torre medieval

Hace 5 minutos
play
Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Hace 29 minutos
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para recibir el título de Sir.

David Beckham ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero

Hace 39 minutos
El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Hace 49 minutos
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Hace 54 minutos