El Indio Solari volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El artista Indio Solari publicó en su cuenta oficial de Instagram un posteo en el que se lo ve grabando con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en un estudio y confirmó la noticia en la leyenda del posteo. Esta noticia entusiasmó a los fanáticos, quienes lo llenaron de comentarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el Indio se mostró en un estudio y en las imágenes se puede ver como graba voces para nuevos proyectos, pero también en la intervención del producto final, ya que se lo puede ver junto a otros músicos de la banda apreciando la pieza recién grabada.

En septiembre también había subido una imagen en Luzbola, el estudio de grabación que utiliza con la banda, pero la foto parecía intervenida digitalmente. Sin embargo, los fanáticos se habían ilusionado y ahora lo confirmaron: se vienen nuevas canciones.

La banda se presentará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y ya venden las últimas entradas. Ante el último posteo que subió el Indio se generó incertidumbre de si aparecerá en holograma o si tendrá algún tipo de intervención.