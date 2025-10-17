El Indio Solari habló de la Argentina de Javier Milei: "Es el famoso pan y circo, pero sin el pan" El líder de los Redondos y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habló de la actualidad económica y política de la Argentina, elogió a Lali Espósito, y aseguró: "No creo en la rosca política, me parece una infamia". Por







El artista tiene 76 años y padece mal de Parkinson. Redes sociales

Carlos Indio Solari, uno de los artistas argentinos más importantes de las últimas décadas, sorprendió a sus fanáticos al aparecer en escena en una entrevista radial, donde habló de todos los temas: Javier Milei, la actualidad económica y social del país, las figuras emergentes, los elogios a Lali, la admiración a Cristina Kirchner y su salud deteriorada.

El líder de los Redondos y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindó una entrevista en Futurock, con los periodistas Gabriel Sued y Leandro Renou y no ocultó su preocupación por la crisis económica que sufre el país. “Hay un montón de gente que está penando en el país. Se nota una modificación en la manera en que el poder se muestra. No creo en la rosca política, me parece una infamia”. “Hay un montón de gente que está penando en el país. Se nota una modificación en la manera en que el poder se muestra. No creo en la rosca política, me parece una infamia”.

En el mismo sentido, se refirió al recital que brindó el Presidente en el Movistar Arena: "Por más que me quiera hacer moderno y ver en eso alguna actitud especial, revolucionaria y de buen aspecto, en todo caso eso podría haber sido hecho en la casa para su grupo de amigos, seguidores, a festejar el triunfo. No sabía ni qué carajo querían festejar o qué querían zapar. Porque también cuando pasan esas cosas groseras hay otras que son mucho más dañinas y peligrosas que pasan a segundo plano".

Además, agregó: "El famoso pan y circo, acá hasta el pan te sacan, que no hay circo. Eso es una pérdida de energía inmensa y que en realidad tiene que ver con discursos que son de pelea, no de batalla ni de lucha, de pelea".

Solari también habló de Lali Espósito, cantante de pop, y la llenó de elogios: “Esa muchachita que llena estadios, le presté atención y se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente. Cantó Vencedores Vencidos, le presté atención y había una buena artista también”, afirmó, tras el cover que interpretó en su último recital en Vélez.