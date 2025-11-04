4 de noviembre de 2025 Inicio
El empleo asalariado formal sigue en caída y alcanza su nivel más bajo desde 2023

El empleo asalariado formal y el salario mínimo siguen en caída, según un informe realizado por la facultad de ciencias económicas.

El empleo asalariado formal sigue en caída según informe de la UBA

El trabajo asalariado formal en Argentina, con algunas fluctuaciones, acumula un descenso del 2% desde noviembre de 2023 lo que equivale a 205.000 puestos de trabajo perdidos entre el sector privado, sector público y casas particulares. El informe arroja también que el salario mínimo cayó un 34% en el mismo período.

Caída en ventas mayoristas 
Las ventas mayoristas cayeron un 5,4% en el primer semestre y apuestan al Black Week para repuntar

El estudio elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra un análisis sobre en el empleo formal asalariado, detalla los movimientos del sector y pone en evidencia una contracción de la economía que afecta de forma directa a los trabajadores.

Los últimos datos indican que "en julio de 2025 se registró una caída de 9300 puestos de trabajo asalariados formales" y tocó un nuevo mínimo. El número de trabajadores registrados es de 10.096.000, lo que incluye incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares. Esto sucede luego de la fuerte caída de septiembre 2023 a agosto 2024, una leve suba entre septiembre y diciembre de 2024 y un estancamiento en el primer semestre de 2025.

Gráfico: asalariados registrados

En paralelo, poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil mantiene "un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024". Esta tendencia decreciente marca una erosión del 63% respecto al valor máximo en septiembre de 2011 y evidencia una erosión del 63% respecto al valor máximo en septiembre de 2011.

Gráfico: evolución salario mínimo, vital y móvil.

