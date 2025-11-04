El empleo asalariado formal sigue en caída y alcanza su nivel más bajo desde 2023

El trabajo asalariado formal en Argentina, con algunas fluctuaciones, acumula un descenso del 2% desde noviembre de 2023 lo que equivale a 205.000 puestos de trabajo perdidos entre el sector privado, sector público y casas particulares. El informe arroja también que el salario mínimo cayó un 34% en el mismo período.
