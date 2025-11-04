Microsoft reveló los 10 trabajos que la Inteligencia Artificial reemplazará antes de 2035

La empresa de tecnología realizó un estudio sobre los empleos más expuestos a ser sustituidos por la IA en la próxima década.

La empresa de tecnología Microsoft advirtió cuáles son las 10 profesiones que podrían desaparecer en la próxima década debido al avance de la Inteligencia Artificial , en el marco de las labores más expuestas a ser automatizables.

En un estudio, Microsoft alertó sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en los empleos: "Mientras más consista tu trabajo en tareas que pueden ser automatizadas, más peligro tienes de ser reemplazado por la IA". Además, marcó que si las automatizaciones alcanzan cerca del 30% de las funciones, suele aumentar la productividad pero si progresa, podría subir el riesgo de reemplazo.

En tanto, el informe también señaló que los rubros menos expuestos son los trabajos vinculados a la construcción y relacionados a la salud, como la odontología o enfermería.

En tal sentido, la compañía expresó que la conversión con la Inteligencia Artificial es progresivo en lugar de inmediato.

2025 es el año de la instalación definitiva de los distintos chatbots de Inteligencia Artificial en la vida cotidiana , con millones de usuarios en todo el mundo utilizándolos para resolver desde pequeñas dudas cotidianas hasta trabajos académicos. Sin embargo, es una tecnología que todavía dista de alcanzar su desarrollo óptimo y presenta algunas fallas que desconciertan a los internautas.

El modelo de lenguaje ChatGPT, creado por OpenAI, es propenso a varios errores en sus respuestas y deja ver sus sesgos lingüísticos, de género, raciales y políticos. Sin embargo, hay una pregunta que parece descalibrarlo por completo y, si se tratara de una persona, podría pensarse que perdió definitivamente el tren de la cordura.

Usuarios de todo el mundo vienen reportando que, ante la pregunta sobre cuál es el emoji que corresponde a un caballito de mar —que no existe en Unicode, el estándar que utilizan WhatsApp y otros programas—, la aplicación pierde la coherencia en las respuestas y comienza a desvariar, lo que se conoce en la jerga como "alucinar".

"El emoji de caballito de mar se ve así", responde, pero a continuación comparte el de un pez. "Ah no, espera, ese es un pez", admite. "El correcto es este", corrige, pero se trata de un unicornio. "No, ese tampoco", aclara. Y así, dice y se desdice durante varias líneas, para finalmente vomitar una serie larguísima de íconos relacionados con el fondo del mar.

Una de las explicaciones de este fenómeno, que ocurre en varios idiomas, se debe a que los modelos de lenguaje como Chat GPT se "alimentan" de cantidades enormes de texto e información de internet, donde hay datos tanto correctos como incorrectos, opiniones y hasta especulaciones, aunque sin la capacidad de discernir cuáles son acertados y cuáles no.

Así, según indicaron varios sitios especializados, es probable que este chatbot haya visto en su entrenamiento miles de textos sobre animales marinos y emojis, en los cuales la combinación de palabras "emoji" y "caballito de mar" aparezca con suficiente frecuencia como para que la considere una respuesta plausible. Sin embargo, al no existir efectivamente el emoji de caballito de mar, no puede contestar correctamente y comienza a alucinar.

Esto no ocurre en otras aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini, de Google (que simplemente responden que el emoji no existe), o la francesa Mistral, que da una respuesta equivocada pero concisa.