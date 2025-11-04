IR A
Telefe podría perder un histórico conductor: "Lo llamó Luis Majul"

El canal quedó ante una delicada situación luego de la venta y una de sus principales figuras podría pegar el portazo.

Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026.

Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026.

La demanda que presentó Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli por una deuda millonaria

Durante una nueva edición del programa televisivo Lape Club Social Informativo, la periodista Marina Calabró fue quien se encargó de revelar la sorpresa. "Majul continúa en la búsqueda de talento. El que recibió el llamado fue Rodolfo Barili. Majul dijo 'la tengo a Cris (Pérez), me camina, vamos por Barili'", comenzó por expresar.

Así, tras una primera respuesta reticente, Calabró reveló: "Le ofrecieron el doble a Barili y, de 'no voy a hacer un cambio' pasó a 'si querés nos juntamos a tomar un cafecito'. Con la oferta del doble, él puede negociar con Telefe". Con estas palabras, anticipó que incluso con el número en mano, quizá rechace la propuesta para seguir en el canal.

De esta manera, el canal LN+ parece decidido a recuperar el talento que perdió durante el 2025, tras las polémicas salidas de Alfredo Leuco, Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi, entre otros. Vale marcar que hay varios de los mencionados que podrían volver en 2026, por lo que sería todo un golpe para la televisión.

