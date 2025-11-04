Telefe podría perder un histórico conductor: "Lo llamó Luis Majul" El canal quedó ante una delicada situación luego de la venta y una de sus principales figuras podría pegar el portazo.







Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026. Redes sociales

Telefe podría perder un histórico conductor luego de más de 20 años al frente de uno de los programas más vistos del canal, algo que genera muchas dudas de cara a lo que será la televisión en el 2026 con nuevo dueño tras la venta de Paramount.

Durante una nueva edición del programa televisivo Lape Club Social Informativo, la periodista Marina Calabró fue quien se encargó de revelar la sorpresa. "Majul continúa en la búsqueda de talento. El que recibió el llamado fue Rodolfo Barili. Majul dijo 'la tengo a Cris (Pérez), me camina, vamos por Barili'", comenzó por expresar.

Así, tras una primera respuesta reticente, Calabró reveló: "Le ofrecieron el doble a Barili y, de 'no voy a hacer un cambio' pasó a 'si querés nos juntamos a tomar un cafecito'. Con la oferta del doble, él puede negociar con Telefe". Con estas palabras, anticipó que incluso con el número en mano, quizá rechace la propuesta para seguir en el canal.

Embed - Amenaza a Tinelli + Misterio en Facultad de Medicina #LapeClubSocial | Programa completo (03/11/25) De esta manera, el canal LN+ parece decidido a recuperar el talento que perdió durante el 2025, tras las polémicas salidas de Alfredo Leuco, Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Pablo Rossi, entre otros. Vale marcar que hay varios de los mencionados que podrían volver en 2026, por lo que sería todo un golpe para la televisión.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..." El canal Telefe podría perder a una de sus principales figuras y quedó ante una complicada situación ya que uno de sus conductores recibió una importante propuesta de otro medio y podría ser uno de los pases del año en televisión.