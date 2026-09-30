El destino que eligieron Tiago PZK y La Joaqui para tener una mini luna de miel

La flamante pareja fue sorprendida en Ezeiza antes de emprender un viaje que mezclará trabajo, romance y una inesperada escapada internacional.

Tiago PZK y La Joaqui eligieron Medellín, Colombia , como destino para un viaje que combina compromisos laborales con una escapada en pareja. Este miércoles, fueron vistos juntos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de embarcar.

La aparición ocurrió después de que los artistas blanquearan públicamente su relación . Frente a las cámaras, La Joaqui explicó brevemente el motivo del viaje: “Por trabajo” , mientras ambos realizaban juntos el check-in y posteriormente los trámites de Migraciones.

Las imágenes tomadas antes de la partida mostraron a La Joaqui y Tiago PZK abrazados, tomados de la mano y muy cercanos . El destino confirmado fue Medellín, por lo que el viaje rápidamente fue presentado mediáticamente como una suerte de “mini luna de miel” combinada con trabajo.

La escapada llegó semanas después de que el vínculo quedara expuesto públicamente. El 12 de septiembre , una serie de publicaciones de Vanesa Aranda, mamá de El Noba , había mostrado a los músicos juntos durante una cena en Florencio Varela y terminó de confirmar los rumores de romance.

Pero la escala en Ezeiza dejó algo todavía más contundente: por primera vez, Tiago PZK puso en palabras el noviazgo . Consultado directamente por los periodistas antes de viajar a Colombia, respondió sin rodeos: “Sí, estamos en pareja” , y después bromeó: “Estamos felizmente casados” .

El cantante y la artista fueron tomados por las cámaras en Ezeiza.

Tiago PZK rompió el silencio sobre su vínculo con La Joaqui

Ante la pregunta concreta “¿Están de novios?”, Tiago terminó con cualquier especulación: “Sí, estamos en pareja”. Además, explicó que el vínculo entre ambos no nació ahora y remarcó: “La conozco a ella hace mucho tiempo”.

El cantante también enfrentó la polémica con Luck Ra, quien públicamente lo había señalado como “traidor”. Tiago rechazó esa caracterización y sostuvo que cuando La Joaqui y Luck Ra terminaron él se encontraba en Berlín, marcando así su versión sobre la cronología de los hechos.

Cuando intentaron llevarlo hacia detalles de la relación anterior de La Joaqui, Tiago PZK decidió poner un límite. “Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie”, afirmó, y sostuvo que hacerlo implicaría una falta de respeto hacia la vida privada de otras personas.

También fue categórico cuando le preguntaron si actualmente consideraba a Luck Ra un amigo: “No”, respondió. Y frente a las críticas por comenzar una relación con La Joaqui, aseguró: “No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”.

Finalmente, Tiago reveló que buscó comunicarse con el cordobés tras iniciar su vínculo sentimental con La Joaqui: “Le mandé varios mensajes, él no me contestó”. Así, antes de partir hacia Medellín, el artista confirmó el romance y expuso públicamente su posición frente al conflicto.