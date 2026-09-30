30 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 1 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 1 de octubre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El Gobierno oficializó un nuevo refuerzo previsional que se pagará en octubre a determinados beneficiarios de ANSES. Los detalles de la medida.
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ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus beneficios con todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.

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