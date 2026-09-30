Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 1 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 1 de octubre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.